El Borussia Dortmund recibe al Inter el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

El Borussia Dortmund y el Inter tienen un historial de enfrentamientos en la Champions League. Su duelo europeo más reciente fue en enero de 2026, cuando el equipo italiano ganó 0-2 en el Signal Iduna Park. La única victoria del Dortmund ante el Inter en competición europea sigue siendo la recordada remontada en casa por 3-2 en la fase de grupos de noviembre de 2019.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Dortmund-Inter, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Borussia Dortmund-Inter de Champions League?

El Borussia Dortmund-Inter se disputa en el Signal Iduna Park de Dortmund el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 9 dic 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund-Inter de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Borussia Dortmund-Inter de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas o de la plataforma para socios del Borussia Dortmund es la forma más directa y fiable de conseguir entradas a su precio original, siempre que queden disponibles y teniendo en cuenta los periodos de venta prioritaria para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se han agotado los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund-Inter de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Borussia Dortmund-Inter de Champions League:

1. Canales oficiales del club

De pie / entrada general: Suelen costar aproximadamente entre 30 y 60 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Localidades de asiento (categorías 1–4): Suelen costar desde unos 50 € hasta más de 100 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

De pie / asientos económicos: Los precios comienzan en torno a 90-135 € .

Los precios comienzan en torno a . Localidades de asiento estándar (categorías 2–4): Cuestan entre 140 y más de 250 € .

Cuestan entre . Asientos prémium / categoría 1: Cuestan aproximadamente entre 350 y más de 450 €.

Borussia Dortmund-Inter de Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund y el Inter

El Borussia Dortmund ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y ha empatado uno. Ha encajado goles en todos ellos, pero también ha mostrado una capacidad constante para marcar. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Elversberg en la Bundesliga. También venció por 2-1 al Real Betis en la Champions League a principios de noviembre. Los únicos puntos que se dejó fueron en el empate 2-2 contra el Bayern de Múnich a finales de octubre. En esos cinco partidos, el Dortmund marcó nueve goles y encajó siete.

El Inter ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. Su única derrota fue por 3-1 ante el AC Milan en la Serie A. El equipo de Chivu se repuso de ese tropiezo con una victoria por 3-0 ante el Feyenoord en la Champions League y después ganó 2-0 al Como en liga el 8 de noviembre. Marcó ocho goles en esos cinco encuentros y encajó cuatro, sin recibir ninguno en los dos más recientes.

Borussia Dortmund-Inter: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en la Champions League en enero de 2026, cuando el Inter ganó 0-2 al Dortmund en el Signal Iduna Park. En los tres enfrentamientos de Champions League registrados, el Inter ha ganado dos veces y el Dortmund una. La única victoria del equipo alemán fue por 3-2 en casa en noviembre de 2019.