El Bolton Wanderers recibe al Wrexham el viernes 11 de diciembre de 2026 en el St. Mary's Stadium de Southampton.

Los enfrentamientos recientes entre el Bolton Wanderers y el Wrexham han sido muy igualados: se han medido tres veces entre la League One y el EFL Trophy durante la temporada 2024–25. Sus duelos han sido partidos defensivos y con pocos goles, con dos empates 0-0 en liga y una ajustada victoria del Wrexham por 1-0 en el EFL Trophy.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bolton Wanderers-Wrexham, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Bolton Wanderers-Wrexham de Championship?

El Bolton Wanderers-Wrexham se disputa en el Toughsheet Community Stadium de Bolton. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha del partido.

Championship - Jornada 21 11 dic 2026 - 15:00 Toughsheet Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Bolton Wanderers-Wrexham de Championship?

Para comprar entradas para el Bolton Wanderers-Wrexham de Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Portales oficiales de venta de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial de venta de entradas del Bolton Wanderers creando una cuenta de aficionado o iniciando sesión. Los periodos de venta prioritaria suelen abrirse primero para los socios oficiales del club y los abonados, antes de cualquier fase de venta general.

Puedes comprar entradas directamente en la web oficial de venta de entradas del Bolton Wanderers creando una cuenta de aficionado o iniciando sesión. Los periodos de venta prioritaria suelen abrirse primero para los socios oficiales del club y los abonados, antes de cualquier fase de venta general. Cupo de entradas para la afición visitante (Wrexham): Los seguidores del Wrexham que se desplacen deben comprar sus entradas a través del canal oficial de venta del Wrexham AFC. Los cupos para la afición visitante se distribuyen directamente a los clubes visitantes y, por lo general, se exige ser socio del Wrexham o tener un historial de compras en la cuenta para cumplir los criterios de puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bolton Wanderers-Wrexham de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Bolton Wanderers-Wrexham de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos de la afición local: 30–38 £ .

. Entradas con descuento (mayores de 65 años y menores de 23/21 años): 20–28 £ .

. Entradas para jóvenes y niños (menores de 18 años y menores de 12 años): 10–15 £ .

. Entradas del cupo para la afición visitante: 26–32 £ .

. Paquetes de hospitalidad para el día del partido: 85–180 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios sujetos a la demanda:

Entradas generales de reventa (zona local): 70–110 £ o más .

. Entradas de reventa de gran demanda o prémium en la zona central: 110–160 £ o más .

. Entradas de reventa para la zona visitante: 95–150 £ o más.

Bolton Wanderers-Wrexham de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bolton Wanderers y el Wrexham

El Bolton ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Championship, en los que ha marcado cinco goles y ha encajado nueve. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 3-1 ante el Derby County, después de caer por 3-2 frente al Bristol City. La goleada por 5-1 sufrida en Middlesbrough fue el golpe más duro de este periodo, aunque la victoria a domicilio por 1-0 ante el Charlton Athletic y el empate sin goles frente al Southampton le dieron cierto respiro. El Bolton ha encajado goles en cuatro de sus últimos cinco partidos.

El Wrexham ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos de Championship, con ocho goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 frente al Wolverhampton Wanderers, tras una victoria por 2-0 ante el Middlesbrough. El Wrexham también logró una victoria por 4-1 sobre el Preston North End durante esta racha, aunque las derrotas ante el Sheffield United y el Blackburn Rovers ponen de manifiesto la irregularidad que debe corregir el equipo de Parkinson.

Bolton Wanderers-Wrexham: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2025, cuando empataron 0-0 en la League One en el Racecourse Ground. Antes se habían medido en el EFL Trophy en febrero de 2025, con victoria del Wrexham en casa por 1-0. El único otro enfrentamiento registrado en los datos fue un empate 0-0 en la League One en agosto de 2024, cuando el Bolton recibió al Wrexham. En los tres enfrentamientos directos recogidos, el Wrexham lleva ventaja con una victoria, mientras que dos partidos terminaron en empate.