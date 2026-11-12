El Bolton Wanderers recibe al Blackburn Rovers el sábado 5 de diciembre de 2026 en Bramall Lane, en Sheffield.

En sus enfrentamientos ligueros más recientes, durante la temporada 2018/19 de la Championship, el Blackburn Rovers se impuso con una victoria por 1-0 en casa seguida de un triunfo por 2-0 en Ewood Park. Antes de esos partidos, su historial de enfrentamientos directos incluía duelos memorables con muchos goles, entre ellos una contundente victoria del Bolton por 4-0 y un triunfo del Blackburn por 4-1 en la campaña 2013/14.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bolton Wanderers contra el Blackburn Rovers, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora comienza el Bolton Wanderers contra el Blackburn Rovers de la Championship?

El Bolton Wanderers contra el Blackburn Rovers comenzará en el Toughsheet Community Stadium de Bolton y está programado como parte del calendario de la Championship.

Championship - Jornada 19 5 dic 2026 - 07:30 Toughsheet Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Bolton Wanderers contra el Blackburn Rovers de la Championship?

Para comprar entradas para el partido de Championship entre el Bolton Wanderers y el Blackburn Rovers, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del Bolton Wanderers: Compra directamente a través de la web oficial o la taquilla del club tras crear una cuenta de aficionado. Es una opción ideal para los seguidores locales y para adquirir entradas de venta general.

Compra directamente a través de la web oficial o la taquilla del club tras crear una cuenta de aficionado. Es una opción ideal para los seguidores locales y para adquirir entradas de venta general. Canales oficiales del Blackburn Rovers: Los seguidores visitantes pueden comprar entradas asignadas específicamente a la afición desplazada directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Blackburn Rovers.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bolton Wanderers contra el Blackburn Rovers de la Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de Championship entre el Bolton Wanderers y el Blackburn Rovers:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general: Suelen costar entre 22 £ y 36 £ .

Suelen costar entre . Paquetes de hospitalidad para el partido: A partir de unos 42 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos en la grada inferior: A partir de 67 £ a 71 £ .

A partir de . Reventa estándar y vistas desde las gradas laterales: Entre 75 £ y 86 £ de media.

Bolton Wanderers contra Blackburn Rovers de la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bolton Wanderers y del Blackburn Rovers

El Bolton Wanderers llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Championship. Su partido más reciente terminó con una victoria a domicilio por 1-0 ante el Charlton Athletic, después de las derrotas frente al Bristol City (3-2) y el Middlesbrough (5-1). En esos cinco partidos, el Bolton marcó cinco goles y encajó nueve.

El Blackburn Rovers también ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Championship. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Stoke City, después de caer por 4-0 frente al Swansea City. El Blackburn también logró una victoria por 2-0 ante el Wrexham durante esa racha de cinco encuentros, en los que marcó siete goles y encajó ocho.

Bolton Wanderers contra Blackburn Rovers: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate 2-2 en un amistoso de pretemporada disputado en julio de 2021. Antes de ese partido, su último duelo oficial tuvo lugar en abril de 2019, cuando el Blackburn Rovers venció por 2-0 al Bolton Wanderers en la Championship. En los cinco enfrentamientos directos enumerados, el Blackburn ha ganado dos, el Bolton uno y otros dos han acabado en empate.