El Bologna recibe al Palermo el martes 15 de diciembre de 2026 en el Stadio Renato Dell'Ara de Bolonia.

Su último enfrentamiento oficial fue en abril de 2017 y terminó con un ajustado empate sin goles en Sicilia, después de que el Bologna lograra una convincente victoria en casa por 3-1 a principios de esa misma temporada. Más recientemente, los dos clubes se enfrentaron en un amistoso de pretemporada en julio de 2023 que acabó en un entretenido empate 2-2.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bologna-Palermo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Bologna-Palermo de la Coppa Italia?

El Bologna-Palermo se juega el martes 15 de diciembre de 2026 en el Stadio Renato Dell'Ara de Bolonia.

¿Cómo comprar entradas para el Bologna-Palermo de la Coppa Italia?

Para comprar entradas para el Bologna-Palermo de la Coppa Italia, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial del Bologna FC o en la aplicación oficial del Bologna FC 1909. El club colabora con Vivaticket para la venta de entradas de partidos individuales, donde puedes elegir tu zona, como Curva, Distinti o Tribune, y completar una compra digital optimizada para móviles.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Coppa Italia cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bologna-Palermo de la Coppa Italia?

Este es el desglose de precios de las entradas para el Bologna-Palermo de la Coppa Italia:

1. Canales oficiales del club

Zonas de Curva (Curva Bulgarelli / Curva San Luca): de 15 € a 25 €.

de 15 € a 25 €. Distinti (laterales / gradas superiores): de 25 € a 45 €.

de 25 € a 45 €. Tribuna Coperta (tribuna principal cubierta): de 50 € a 90 €.

de 50 € a 90 €. Poltrone / servicios VIP: de 150 € a más de 350 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por el club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Curva San Luca / zonas detrás de las porterías: de 25 € a 45 €.

de 25 € a 45 €. Distinti Laterali / Centrali: de 35 € a 75 €.

de 35 € a 75 €. Tribuna Coperta / reventa prémium: de 75 € a más de 150 €.

Bologna-Palermo de la Coppa Italia: todo lo que debes saber

Estado de forma del Bologna y el Palermo

El Bologna ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido uno, ante el Inter (1-3). Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-2 a domicilio frente al Parma, dentro de una racha que también incluye un triunfo por 2-4 en el campo del AC Milan y una victoria en casa por 2-1 ante el Monza. En esos cinco partidos, el Bologna marcó nueve goles y encajó ocho, lo que refleja su disposición a atacar incluso cuando deja espacios atrás.

El Palermo suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de la Serie B y no ha perdido en esa racha. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Ascoli, después de una victoria por 3-1 sobre el LR Vicenza. El equipo también empató 3-3 con el Pisa y ganó 2-1 a la Carrarese; en los cinco encuentros marcó diez goles y encajó siete.

Bologna-Palermo: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre los dos clubes fue un amistoso que terminó 2-2 en julio de 2023. Antes de eso, los otros cuatro duelos se disputaron en la Serie A. El último partido oficial se remonta a abril de 2017, cuando el Palermo y el Bologna empataron 0-0. En los cinco encuentros registrados, el Bologna logró una victoria, el Palermo otra y tres terminaron en empate.