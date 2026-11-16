Cómo conseguir entradas para el Blackburn Rovers-Norwich City: precios de Championship, datos del partido, ventas de última hora y más

Blackburn Rovers recibe a Norwich City el martes 8 de diciembre de 2026 en Ewood Park, en Blackburn.

En los últimos enfrentamientos directos, Norwich City ha llevado la ventaja, con una victoria por 2-0 en Carrow Road y otro triunfo sin encajar goles en Ewood Park en anteriores partidos de Championship. Blackburn Rovers busca poner fin a su racha sin ganar contra Norwich City, ante el que obtuvo por última vez un resultado positivo o una victoria en competición a finales de 2023.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Blackburn Rovers-Norwich City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Blackburn Rovers-Norwich City de Championship?

El Blackburn Rovers-Norwich City se disputa el martes 8 de diciembre de 2026 en Ewood Park, en Blackburn.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 14:45 Ewood Park

¿Cómo comprar entradas para el Blackburn Rovers-Norwich City de Championship?

Para comprar entradas para el partido de Championship entre Blackburn Rovers y Norwich City, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Compra directamente en las taquillas oficiales o en las páginas web de Blackburn Rovers o Norwich City. Es la vía principal y más segura para conseguir localidades para la afición local o visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Blackburn Rovers-Norwich City de Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido de Championship entre Blackburn Rovers y Norwich City:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada estándar para adultos: Precios de 28 £ a 35,50 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales de venta oficiales de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Acceso general / asientos estándar: Suelen partir de unos 63 £ .

Suelen partir de unos . Asientos con vistas privilegiadas / en los laterales: Su precio medio se sitúa entre 73 £ y 95 £ o más.

Blackburn Rovers-Norwich City de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Blackburn Rovers y Norwich City

Blackburn ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Championship, en los que ha marcado siete goles y encajado ocho. En su encuentro más reciente ganó 2-1 en casa al West Ham United, después de sufrir dos derrotas consecutivas ante Stoke City (1-2) y Swansea City (0-4). La derrota ante Swansea fue especialmente dura: Blackburn encajó cuatro goles y no marcó ninguno.

Norwich atraviesa un gran momento de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-0 a domicilio ante Bristol City, una goleada que llegó después de ganar 4-0 en el campo del Derby County. Su única derrota en ese tramo fue ante Portsmouth, por 1-0, pero ha marcado 15 goles en los cinco encuentros.

Blackburn Rovers-Norwich City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026, cuando Norwich City venció 2-0 a Blackburn Rovers en Carrow Road en Championship. Antes, Blackburn recibió a Norwich en agosto de 2025 y perdió 0-2 en Ewood Park. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Norwich ha ganado tres y los otros dos terminaron con empates a 1-1. Blackburn no ha ganado ninguno de los cinco duelos más recientes entre ambos clubes.