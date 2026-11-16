Cómo conseguir entradas para el Birmingham City contra Watford: precios de la Championship, información del partido, ventas de última hora y más

El Birmingham City recibe al Watford el martes 8 de diciembre de 2026 en St Andrew's Knighthead Park.

El Watford lleva ventaja en los enfrentamientos recientes: ha ganado tres de sus últimos cinco duelos de Championship contra el Birmingham City, incluida una victoria por 3-0 en Vicarage Road en enero de 2026. El triunfo reciente más destacado del Birmingham en este duelo llegó en diciembre de 2025, cuando ganó 2-1 en casa, en St Andrew's.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Birmingham City contra Watford, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Birmingham City contra Watford de la Championship?

El Birmingham City contra Watford se disputa en St Andrew's, Knighthead Park, el martes 8 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 15:00 St Andrew's Knighthead Park

¿Cómo comprar entradas para el Birmingham City contra Watford de la Championship?

Para comprar entradas para el Birmingham City contra Watford de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Comprar directamente en los portales oficiales de entradas del Birmingham City FC o el Watford FC es la forma principal y más fiable de conseguir localidades autorizadas en St Andrew's Knighthead Park.

2. Mercados de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Birmingham City contra Watford de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Birmingham City contra Watford de la Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para adultos: Suelen costar aproximadamente entre 25 £ y 35 £ .

Suelen costar aproximadamente entre . Entradas con descuento (personas mayores y adultos jóvenes): Por lo general, cuestan entre 20 £ y 25 £ .

Por lo general, cuestan entre . Entradas para menores: YCon frecuencia cuestan entre 5 £ y 15 £.

2. Mercados de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar o detrás de las porterías: Parten de unos 50 £ a 65 £.

Parten de unos Asientos en los laterales o con vistas privilegiadas: Por lo general, cuestan entre 75 £ y más de 110 £.

Birmingham City contra Watford en la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Birmingham City y el Watford

El Birmingham City llega en un excelente momento de forma, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de Championship. En su encuentro más reciente venció 2-1 en casa al Swansea City el 7 de noviembre. Durante esa racha también logró una victoria por 3-0 ante el Millwall y otra por 1-3 a domicilio contra el Lincoln City. Su único tropiezo fue una derrota por 1-0 ante el Cardiff City el 24 de octubre. En esos cinco partidos, el Birmingham ha marcado nueve goles y ha encajado tres.

Los últimos cinco resultados del Watford dibujan un panorama más complicado: dos victorias, un empate y dos derrotas. Empató 0-0 en Middlesbrough el 7 de noviembre y ganó 1-0 al Lincoln City tres días antes, pero las derrotas frente al Norwich City y el Wolverhampton Wanderers al principio de esa racha reflejan la irregularidad que lo ha mantenido entre los tres últimos clasificados. El Watford ha marcado cinco goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos.

Birmingham City contra Watford: enfrentamientos directos recientes

El último enfrentamiento entre estos dos clubes terminó con una victoria del Watford por 3-0 en Vicarage Road en enero de 2026. Antes, el Birmingham había ganado 2-1 en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco duelos de Championship entre ambos, el Watford ha ganado tres y el Birmingham uno, y otro partido de ese periodo también se saldó con una victoria del Birmingham en casa. Los registros muestran que el Watford tiene un mejor balance reciente en este enfrentamiento.