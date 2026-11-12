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Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich-Paderborn: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Bayern de Múnich se enfrenta al Paderborn en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Bayern de Múnich recibe al Paderborn el viernes 4 de diciembre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

En su último enfrentamiento, disputado en febrero de 2020 en el Allianz Arena, el Bayern se impuso por un ajustado 3-2 en un partido más igualado de lo esperado. Históricamente, al Paderborn le ha resultado muy difícil frenar el ataque del Bayern: ha encajado varios goles en cada uno de sus duelos en la máxima categoría y sigue buscando su primer punto en competición oficial ante el club.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayern de Múnich-Paderborn, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Bayern de Múnich-Paderborn de la Bundesliga?

El Bayern de Múnich-Paderborn se disputa en el Allianz Arena de Múnich el viernes 4 de diciembre de 2026.

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Bundesliga - Jornada 12
Allianz Arena

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich-Paderborn de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Bayern de Múnich-Paderborn de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial y tienda de entradas del FC Bayern de Múnich: La opción principal y más fiable es comprarlas directamente a través del portal oficial del club.
  • Portal oficial de entradas del Paderborn 07: Para los aficionados que viajen como seguidores del equipo visitante, las entradas de la zona visitante suelen distribuirse directamente a través de los canales oficiales de venta del SC Paderborn.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich-Paderborn de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Bayern de Múnich-Paderborn de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

  • De pie / categoría 5: de 15 € a 40 €.
  • De la categoría 1 a la categoría 4: de 50 € a 80 €.
  • VIP y servicios de hospitalidad: de 250 € a más de 600 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Entrada general / grada alta: de 70 € a 150 €.
  • Grada baja / lateral: de 160 € a más de 350 €.
  • Reventa VIP y prémium: de 400 € a más de 800 €.

Bayern de Múnich-Paderborn de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich y el Paderborn

El Bayern de Múnich llega a este partido con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, sin ninguna derrota. Su partido más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League. Durante esa racha también venció al Freiburg por 3-1 en la Bundesliga. El Bayern ha marcado 15 goles y ha encajado siete en esos cinco partidos. Sus únicos tropiezos fueron un empate 2-2 con el Borussia Dortmund en la liga y otro 2-2 ante el Arsenal en la Champions League.

Los últimos cinco partidos del Paderborn se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con el Borussia Monchengladbach en la Bundesliga. En ese periodo también venció al Hamburger SV por 1-0 en la liga. Cayó eliminado de la Copa de Alemania ante el VfB Stuttgart tras perder por 1-0. El Paderborn marcó tres goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

FCB

FCB - Formulario

SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
ATM
W0-2
M05
W1-2
Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SCP

SCP - Formulario

HSV
W1-0
VFB
L0-1
BMG
D0-0
SGE
D2-2
EBS
W4-1
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bayern de Múnich-Paderborn: enfrentamientos directos recientes

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue en febrero de 2020, cuando el Bayern de Múnich ganó 3-2 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Bayern ha ganado los cinco, con 22 goles a favor y solo cuatro en contra. El Paderborn todavía no ha sumado ningún punto ante el Bayern en ninguno de esos encuentros.

Cara a cara

Bayern MúnichEmpatePaderborn
5
0
0
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
F
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
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Bayern Múnich
FCB
3
F
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
F
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
F
22Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron2/5

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