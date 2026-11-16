El Bayern de Múnich recibe al Slavia de Praga el martes 8 de diciembre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

Este próximo encuentro europeo supone un enfrentamiento oficial poco habitual entre el Bayern de Múnich y el Slavia de Praga, y plantea un nuevo desafío táctico en el escenario continental. El gigante alemán se ha situado en una posición sólida en la fase liga ampliada y aspira a terminar entre los ocho primeros para garantizarse el pase directo a octavos de final.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayern de Múnich contra el Slavia de Praga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Bayern de Múnich contra el Slavia de Praga de la Champions League?

El Bayern de Múnich contra el Slavia de Praga se disputa en el Allianz Arena de Múnich el martes 8 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 15:00 Allianz Arena

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich contra el Slavia de Praga de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Slavia de Praga:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma más directa y fiable de conseguir entradas verificadas es a través de la web oficial del FC Bayern de Múnich y su portal de venta de entradas. Los socios y aficionados registrados suelen tener acceso prioritario para comprarlas directamente al club, según la disponibilidad y las distintas fases de distribución.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich contra el Slavia de Praga de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Slavia de Praga:

1. Canales oficiales del club

Categoría 1: 100 €

100 € Categoría 2: 80 €

80 € Categoría 3: 60 €

60 € Categoría 4: 50 €

50 € Categoría 5: 19 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior / equivalentes a la categoría 4: Desde unos 130 a 140 € .

Desde unos . Asientos de las categorías 2 y 3: Generalmente, entre 165 y 210 € .

Generalmente, entre . Asientos de categoría 1 y localidades prémium de reventa: A menudo se anuncian por precios de 225 a más de 300 €.

Bayern de Múnich contra Slavia de Praga en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich y el Slavia de Praga

El Bayern de Múnich llega a este partido en buena forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Mainz en la Bundesliga, poco después de imponerse por 2-0 al Atlético de Madrid en la Champions League. También ganó al Freiburg por 3-1 y goleó al Magdeburg por 6-1 en la Copa de Alemania. Los únicos puntos que se dejó fueron en un empate 2-2 contra el Borussia Dortmund. En esos cinco partidos, el Bayern marcó 15 goles y encajó cuatro.

El Slavia de Praga llega con resultados recientes dispares: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Artis Brno en la competición nacional, aunque antes había perdido por 2-1 contra el Arsenal en la Champions League. También ganó por 5-0 a domicilio al Jablonec y por 4-0 al FC Zbrojovka Brno en la copa. El único otro partido en el que se dejó puntos fue un empate 1-1 contra el Mlada Boleslav.

Bayern de Múnich contra Slavia de Praga: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Bayern de Múnich y el Slavia de Praga para este partido. Se añadirá más información sobre sus antecedentes cuando se confirmen los registros.