¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoBorussia Dortmund
Book Bayern Munich vs Borussia Dortmund Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund: ver en directo a Harry Kane, ganador del Balón de Oro, precios de la Bundesliga, información sobre el Der Klassiker y mucho más

SHOPPING
Tickets
Bundesliga
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
H. Kane

El Bayern de Múnich se enfrenta al Borussia Dortmund en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas.

La expectación alcanza su punto álgido en Alemania y en toda Europa cada vez que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se enfrentan en el «Der Klassiker», ya sea en el Allianz Arena o en el Signal Iduna Park, los dos estadios más grandes del país.

Es un partido que no querrás perderte: compra hoy tus entradas para el próximo duelo entre los gigantes alemanes.

El enfrentamiento entre ambos ha cobrado especial importancia porque son dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga en los últimos tiempos, con 16 de los últimos 17 títulos de liga alemana entre los dos. Tanto el Bayern como el BVB han comenzado con fuerza esta temporada y ocupan los dos primeros puestos de la tabla con registros idénticos (5 victorias, 2 empates y 0 derrotas).

Si aún no has visitado el emblemático Allianz Arena de Múnich, o tienes muchas ganas de volver, esta podría ser la oportunidad perfecta. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre las entradas para el «Der Klassiker», incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund de la Bundesliga?

crest
Bundesliga - Jornada 8
Allianz Arena

Dónde comprar entradas para el Der Klassiker

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en casa se distribuyen a través de la plataforma oficial de venta de entradas del FC Bayern de Múnich. El elevado número de socios de las peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi inmediatamente después de salir a la venta.

Si no consigues entradas en la venta inicial, StubHubes una opción cuando se agotan las disponibles en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el FC Bayern de Múnich para los partidos habituales de la Bundesliga en casa parten de 15 € para las zonas de pie y llegan hasta los 80 € para los asientos de la categoría más alta.

En plataformas de reventa como StubHub, las opciones más económicas para asientos estándar parten de aproximadamente 120 €, aunque los precios varían según la ubicación del asiento y la demanda.

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos tuvo lugar en la Supercopa de Alemania el 22 de agosto de 2026 y terminó con victoria del Bayern de Múnich por 2-1. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Bayern ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Dortmund. El Bayern ha marcado diez goles en esos cinco encuentros y el Dortmund, siete.

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5
FCB

FCB - Formulario

FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
Gol marcado (encajado)
16/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BVB

BVB - Formulario

SVW
D2-2
BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
7520256+1917
W
W
D
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
W
D
D
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
L
L
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
L
W
W
W
D
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
W
L
W
L
W
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
W
D
D
W
D
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
L
W
L
W
L
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
L
W
L
D
L
9
AugsburgoAugsburgoFCA
72321713+49
D
L
D
L
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
W
W
L
L
W
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
W
D
L
W
L
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
L
L
D
W
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google