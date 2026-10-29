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Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund: Ve en directo a Harry Kane, ganador del Balón de Oro, consulta los precios de la Bundesliga, información sobre Der Klassiker y más

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H. Kane

El Bayern de Múnich se enfrenta al Borussia Dortmund en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas.

La expectación se dispara en Alemania y en toda Europa cada vez que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se enfrentan en el Allianz Arena o el Signal Iduna Park, los dos estadios más grandes del país, en el duelo conocido como «Der Klassiker».

Es un partido que no querrás perderte: compra hoy tus entradas para el próximo enfrentamiento entre los dos gigantes alemanes.

El duelo entre ambos ha adquirido una gran importancia porque son dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga en los últimos tiempos: entre los dos han ganado 16 de los últimos 17 títulos de liga en Alemania. Tanto el Bayern como el Borussia Dortmund han comenzado con fuerza esta temporada y ocupan las dos primeras posiciones de la tabla, con el mismo balance: cinco victorias, dos empates y ninguna derrota.

Si todavía no has visitado el emblemático Allianz Arena de Múnich, o tienes muchas ganas de volver, esta podría ser la ocasión perfecta. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre las entradas para el «Der Klassiker»: cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund de la Bundesliga?

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Bundesliga - Jornada 8
Allianz Arena

Dónde comprar entradas para el Der Klassiker

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich como local se distribuyen a través de la plataforma oficial de venta de entradas del FC Bayern de Múnich. El elevado número de socios de las peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi inmediatamente después de salir a la venta.

Si te quedas sin entrada en la venta oficial, StubHub es una opción si las localidades de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el FC Bayern de Múnich para sus partidos habituales de Bundesliga como local parten de 15 € para las zonas de pie y llegan hasta los 80 € para las localidades de asiento de la categoría más alta.

En plataformas de reventa como StubHub, las localidades de asiento estándar más económicas cuestan aproximadamente 120 €, aunque los precios varían según la ubicación del asiento y la demanda.

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund en la Bundesliga: Todo lo que debes saber

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund: Historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 22 de agosto de 2026, en la Supercopa de Alemania, y terminó con victoria del Bayern de Múnich por 2-1. En los últimos cinco duelos directos, el Bayern ha ganado tres veces, se ha registrado un empate y el Borussia Dortmund ha logrado una victoria. El Bayern ha marcado diez goles en esos cinco partidos y el Borussia Dortmund, siete.

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
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Bayern Múnich
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
10Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5
FCB

FCB - Formulario

VIK
D3-3
RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
Gol marcado (encajado)
20/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BVB

BVB - Formulario

BOD
L1-0
FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
7520256+1917
W
W
D
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
W
D
D
W
W
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
L
L
W
D
W
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
L
W
W
W
D
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
W
L
W
L
W
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
W
D
D
W
D
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
L
W
L
W
L
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
L
W
L
D
L
9
AugsburgoAugsburgoFCA
72321713+49
D
L
D
L
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
W
W
L
L
W
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
W
D
L
W
L
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
L
L
W
L
L
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
L
L
D
W
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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