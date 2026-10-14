Der Klassiker entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund es la rivalidad más destacada del fútbol alemán. Este gran duelo se disputa en el mundialmente famoso Allianz Arena de Múnich y enfrenta a dos de los clubes más laureados de Europa por el dominio del fútbol nacional. Los aficionados pueden esperar fútbol de primer nivel, mucha intensidad y un ambiente inolvidable.

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¿Cuándo empieza el Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 13:30 Allianz Arena

¿Dónde comprar entradas para Der Klassiker?

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en casa se distribuyen a través de la plataforma oficial de venta de entradas del club. El elevado número de socios de las peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi inmediatamente después de salir a la venta.

Si te quedas sin entrada en la venta oficial, StubHubes una opción si se han agotado las disponibles en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el Bayern de Múnich para los partidos habituales de Bundesliga en casa empiezan en 15 € para las zonas de pie y llegan hasta los 80 € para los asientos de la categoría más alta.

En plataformas de reventa como StubHub, las opciones más económicas para asientos estándar empiezan en unos 120 €, aunque los precios varían según la ubicación del asiento y la demanda.

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo ha empatado uno, ante el Schalke 04 en la Bundesliga. Su partido más reciente terminó con una victoria por 7-0 sobre el Union Berlin, y durante esa racha también logró un triunfo por 5-0 ante el Bodø/Glimt en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Bayern ha marcado 13 goles y no ha encajado ninguno en los dos más recientes.

El Borussia Dortmund atraviesa un momento de forma perfecto: ha ganado sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el VfB Stuttgart, y durante esa racha también se impuso por 3-2 al Villarreal en la Champions League. El Dortmund ha marcado 14 goles en esos cinco encuentros y solo ha encajado cinco.

Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Supercopa, el 22 de agosto de 2026, cuando el Bayern de Múnich venció por 2-1 al Borussia Dortmund. En sus últimos cinco duelos, el Bayern ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Dortmund. El Bayern ha marcado diez goles en esos cinco encuentros y el Dortmund, siete.



