Cómo conseguir entradas para el Bayer Leverkusen-Paderborn: precios de la Bundesliga, información del partido, venta de última hora y más

El Bayer Leverkusen recibe al SC Paderborn el sábado 21 de noviembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

Su enfrentamiento oficial más reciente se produjo en un emocionante partido de la segunda ronda de la Copa de Alemania, disputado el 29 de octubre de 2025. El Leverkusen pasó un susto antes de imponerse al Paderborn por 4-2 en la prórroga. Antes de aquel duelo copero, sus enfrentamientos se remontaban principalmente a las anteriores temporadas del Paderborn en la máxima categoría, con partidos de muchos goles como la victoria del Leverkusen por 4-1 en enero de 2020.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayer Leverkusen contra el SC Paderborn, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Bayer Leverkusen contra el Paderborn de la Bundesliga?

El Bayer Leverkusen contra el SC Paderborn se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 BayArena

¿Cómo comprar entradas para el Bayer Leverkusen contra el Paderborn de la Bundesliga?

Estas son las opciones y los canales habituales para comprar entradas de un partido de la Bundesliga en el que el Bayer Leverkusen recibe al SC Paderborn en el BayArena:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Bayer Leverkusen es la opción principal y más segura. Los socios y abonados tienen prioridad de acceso antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Bayer Leverkusen es la opción principal y más segura. Los socios y abonados tienen prioridad de acceso antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general. Zona visitante a través del Paderborn: Los aficionados visitantes normalmente deben conseguir sus entradas a través del departamento oficial de venta de entradas del SC Paderborn 07, que gestiona el cupo reservado para la afición visitante en el BayArena.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayer Leverkusen contra el Paderborn de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados en euros de las entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el SC Paderborn en el BayArena, desglosados entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie / para aficionados (categoría 5): El precio oficial ronda los 15-20 € para las zonas habituales de pie detrás de las porterías.

El precio oficial ronda los para las zonas habituales de pie detrás de las porterías. Asientos estándar (categorías 3 y 4): Suelen costar entre 40 y 50 € en las zonas habituales del graderío superior y las esquinas.

Suelen costar entre en las zonas habituales del graderío superior y las esquinas. Asientos prémium (categorías 1 y 2): Suelen costar entre 70 y 80 € en ubicaciones centrales de los laterales del campo.

Suelen costar entre en ubicaciones centrales de los laterales del campo. Paquetes de hospitalidad y VIP: Las experiencias exclusivas para el día del partido ofrecidas directamente por el club suelen partir de unos 250 € o más por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas generales: Las entradas estándar suelen partir de unos 42-50 € para el graderío superior o localidades con visibilidad reducida, según la demanda del momento.

Las entradas estándar suelen partir de unos para el graderío superior o localidades con visibilidad reducida, según la demanda del momento. Reventa de asientos de categoría intermedia: Las zonas de los laterales con mejores vistas suelen costar entre 90 y 130 € .

Las zonas de los laterales con mejores vistas suelen costar entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Las entradas de hospitalidad de alta gama o para zonas prémium pueden costar desde 220 hasta más de 350 €, según la categoría exacta y la disponibilidad en la plataforma.

Bayer Leverkusen contra Paderborn de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Bayer Leverkusen contra Paderborn: estado de forma

El Bayer Leverkusen ha ganado sus cinco partidos oficiales más recientes, lo que lo convierte en uno de los equipos más regulares de la competición antes de este encuentro. En su último partido venció por 2-1 al SC Freiburg en la Bundesliga y también ganó por 4-0 a domicilio al Lech Poznan en la Europa League. Antes, derrotó al Mainz 05 por 4-3 y al RB Leipzig por 2-0 en la Bundesliga, y al NK Celje por 2-0 en Europa. En esos cinco partidos, el Leverkusen marcó 12 goles y encajó seis.

El Paderborn suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó 2-2 en el campo del Werder Bremen, mientras que su victoria por 3-1 ante el Hoffenheim en la Bundesliga fue su mejor resultado en ese periodo. Esa racha también incluye una derrota por 0-2 ante el VfB Stuttgart y otra por 3-0 ante el Borussia Dortmund. El Paderborn marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Bayer Leverkusen contra Paderborn: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Copa de Alemania el 29 de octubre de 2025, cuando el Paderborn recibió al Leverkusen y perdió por 2-4. Antes, el Leverkusen venció al Paderborn por 3-1 en la Copa de Alemania en diciembre de 2023 y también ganó por 4-1 en un partido de la Bundesliga disputado en el campo del Paderborn en enero de 2020. En los últimos cinco enfrentamientos documentados, el Leverkusen ha ganado cuatro veces y el Paderborn una: un triunfo por 2-1 en un amistoso en julio de 2023.