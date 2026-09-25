Cómo conseguir entradas para el Barcelona vs Getafe: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Barcelona se enfrenta al Getafe el domingo 11 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

En casa, la ventaja del Barcelona es especialmente contundente, ya que no ha sufrido ninguna derrota liguera contra el Getafe en el Camp Nou. En los últimos tiempos, el Getafe ha intentado a menudo frustrar al gigante catalán con planteamientos defensivos muy retrasados, lo que ha dado lugar a varios empates de pocos goles en temporadas recientes.

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¿Cuándo es el saque inicial del Barcelona vs Getafe de LaLiga?

El Barcelona vs Getafe se disputa en el Spotify Camp Nou de Barcelona, el domingo 11 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

¿Cómo comprar entradas para el Barcelona vs Getafe de LaLiga?

A continuación te explicamos cómo comprar entradas para el FC Barcelona vs Getafe a través de la venta principal local, la asignación para la sección visitante y las plataformas del mercado secundario:

1. Mercado principal (afición local)

Sitio web oficial del FC Barcelona : Las entradas estándar para la grada local se venden directamente a través de la tienda online oficial del club. Los socios reciben acceso anticipado antes de que las localidades restantes se pongan a la venta para el público general.

Hospitality oficial y agencias autorizadas : Las agencias ofrecen paquetes oficiales de hospitality para el día de partido, que incluyen asientos en palcos VIP, acceso a zonas lounge y asientos contiguos garantizados.

2. Sección para aficionados visitantes

Asignación oficial del Getafe CF : Si quieres sentarte en la zona de la afición visitante ( Zona Visitante ), las entradas las gestiona directamente el Getafe CF en lugar del FC Barcelona.

Socios y peñas del Getafe : Las entradas de visitante suelen asignarse a los abonados oficiales del Getafe o a las peñas registradas. Estate atento al sitio web oficial del Getafe CF o a sus canales sociales cuando se acerque el día del partido para conocer los anuncios oficiales sobre la asignación visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona vs Getafe de LaLiga?

Los precios de las entradas para el FC Barcelona vs Getafe CF en LaLiga varían según si las compras directamente a su precio oficial o a través de vendedores del mercado secundario, así como en función de la zona del estadio:

Entradas oficiales a precio de venta (mercado principal) : Las entradas estándar de adulto para el día de partido compradas directamente a través del FC Barcelona suelen arrancar en torno a 40 € a 70 € para asientos en el anillo superior detrás de la portería ( Gol ), alrededor de 70 € a 110 € para asientos con visión lateral ( Lateral ) y hasta 120 € a 180 €+ para asientos en Tribuna. Los socios oficiales del club reciben un descuento sobre estas tarifas oficiales.

Paquetes hospitality y VIP : Las experiencias prémium para el día de partido, que incluyen asientos en palcos VIP, catering y acceso a zonas lounge, suelen oscilar entre 350 € y 850 €+ por persona.

Barcelona vs Getafe de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Forma del Barcelona vs Getafe

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos de cinco en todas las competiciones, lo que le convierte en uno de los equipos más en forma de Europa a estas alturas de la temporada. Su resultado más reciente fue un 5-0 sobre el Valencia en LaLiga, y también venció al Rayo Vallecano por 5-2 y al Elche por 5-0 durante esa racha. En esos cinco encuentros, el Barcelona marcó 19 goles y encajó cuatro. La producción ofensiva ha sido excepcional, y el equipo de Flick sigue sin perder un partido en ninguna competición este curso.

Los últimos cinco partidos del Getafe dejan una victoria, un empate y tres derrotas en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Celta de Vigo en LaLiga, mientras que también perdió 1-0 contra Osasuna en su anterior compromiso liguero. El Getafe sí venció al Racing Santander por 1-0 y al Partizan Beograd por 3-1 durante este periodo, pero las derrotas consecutivas ante Osasuna y Partizan en la ronda de clasificación de la Conference League muestran a un equipo al que le ha faltado regularidad.

Barcelona vs Getafe: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en abril de 2026, cuando el Barcelona ganó 2-0 en el campo del Getafe en LaLiga. Antes de eso, el Barcelona derrotó al Getafe por 3-0 en el Spotify Camp Nou en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona ha ganado tres, ha empatado uno y no ha perdido ninguno, con el único punto del Getafe llegado en un empate 1-1 en casa en enero de 2025.