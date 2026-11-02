El Barcelona recibe al Villarreal el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

En su último enfrentamiento de LaLiga, disputado en febrero de 2026, el Barcelona logró una contundente victoria por 4-1 ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou. Antes de ese partido, el Barcelona también había dejado su portería a cero a domicilio al vencer por 2-0 al Villarreal en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Barcelona-Villarreal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Barcelona-Villarreal de LaLiga?

El Barcelona-Villarreal se disputa en el Spotify Camp Nou de Barcelona el domingo 22 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

¿Cómo comprar entradas para el Barcelona-Villarreal de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, tienes varias opciones habituales:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del FC Barcelona: La forma más directa y fiable de conseguir entradas auténticas es a través del portal oficial de venta de entradas del Barcelona, donde los socios y el público general pueden comprar localidades para los partidos en el Spotify Camp Nou.

La forma más directa y fiable de conseguir entradas auténticas es a través del portal oficial de venta de entradas del Barcelona, donde los socios y el público general pueden comprar localidades para los partidos en el Spotify Camp Nou. Venta oficial de entradas del Villarreal CF: Si buscas entradas para el sector visitante o quieres sentarte en la zona de la afición visitante, puedes consultar los canales oficiales del Villarreal para adquirir las entradas asignadas a la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se han agotado los cupos de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona-Villarreal de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el Barcelona-Villarreal de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría 3 (gradas superiores / detrás de las porterías): Desde unos 180 €

Desde unos Categoría 2 (esquinas / vistas intermedias): Unos 190 €

Unos Categoría 1 (lateral / mejores vistas en las gradas inferiores): Unos 225 €

Unos Opciones VIP y de hospitalidad: Generalmente, a partir de 400 €, según el salón concreto y las ventajas del paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos detrás de las porterías y en las esquinas superiores: Entre 185 y 290 € aproximadamente, según la disponibilidad en cada fila.

Entre aproximadamente, según la disponibilidad en cada fila. Asientos en el lateral: Entre 300 y 380 € aproximadamente.

Entre aproximadamente. Asientos en tribuna (grada principal): Entre 360 y 450 € aproximadamente.

Entre aproximadamente. Paquetes VIP de reventa: A menudo superan los 800 € para ubicaciones centrales muy solicitadas.

Barcelona-Villarreal de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Barcelona y el Villarreal

El Barcelona ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota llegó ante el PSG en la Champions League, por 4-2. Antes de ese encuentro, logró una victoria por 2-5 en el campo del Real Betis y otra por 1-4 ante el Galatasaray en competición europea. Los otros dos resultados de esta racha, una victoria por 3-0 en casa ante el Getafe y otra por 1-3 en el campo del Sevilla, ponen de relieve su regularidad en la competición nacional. En esos cinco partidos, el Barcelona ha marcado 15 goles y ha encajado nueve, aunque la derrota ante el PSG influye en las cifras defensivas.

Los últimos cinco partidos del Villarreal se han saldado con una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-3 ante el Liverpool en la Champions League. Antes había empatado 0-0 con el Elche en LaLiga. Su única victoria de esta racha llegó ante el SSC Napoli en competición europea, por 3-1, mientras que también perdió 1-0 ante el Real Madrid en la liga. En esos cinco partidos, el Villarreal ha marcado ocho goles y ha encajado nueve.

Barcelona-Villarreal: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Barcelona por 4-1 en casa en febrero de 2026. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona ha ganado tres veces y el Villarreal dos, mientras que el equipo visitante se impuso en dos de esos encuentros. En total, el Barcelona ha marcado 15 goles y el Villarreal 11 en esos cinco partidos, reflejo del carácter ofensivo de sus recientes enfrentamientos.