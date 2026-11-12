Cómo conseguir entradas para el Barcelona-Celta de Vigo: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Barcelona recibe al Celta de Vigo el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en abril de 2026, el Barcelona logró una ajustada victoria por 1-0 en el Spotify Camp Nou. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Barcelona suma tres victorias y un empate, mientras que el Celta de Vigo ha conseguido un triunfo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Barcelona-Celta de Vigo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Barcelona-Celta de Vigo de LaLiga?

El Barcelona-Celta de Vigo se disputa en el Spotify Camp Nou de Barcelona el domingo 6 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 15 6 dic 2026 - 09:00 Spotify Camp Nou

¿Cómo comprar entradas para el Barcelona-Celta de Vigo de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Barcelona-Celta de Vigo de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial y la taquilla del Barcelona para las localidades de la afición local, o a través de los canales oficiales del Celta de Vigo si buscas entradas para la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona-Celta de Vigo de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Barcelona-Celta de Vigo de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría 3 (fondos / zonas detrás de las porterías): Aproximadamente 195 € en las gradas estándar.

Aproximadamente en las gradas estándar. Categoría 2 (esquinas y zonas laterales próximas a las esquinas): Aproximadamente 200 € en el primer y segundo anillo.

Aproximadamente en el primer y segundo anillo. Categoría 1 (localidades centrales y estándar de categoría superior): Aproximadamente 240 € por localidades con vistas privilegiadas del estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Localidades más económicas / gradas de fondo: Desde unos 130 € hasta 150 € .

Desde unos . Asientos en las esquinas y de precio intermedio: Normalmente, entre 170 € y 250 € .

Normalmente, entre . Precio medio habitual del mercado: Suele situarse entre 290 € y más de 400 €.

Barcelona-Celta de Vigo de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Barcelona y el Celta de Vigo

El Barcelona ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido dos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 ante el Aston Villa en la Champions League, mientras que el triunfo por 6-1 frente al Deportivo Alavés fue su actuación más contundente en competición nacional durante este periodo. En esos cinco partidos ha marcado 17 goles y ha encajado ocho, reflejo de una propuesta ofensiva que en ocasiones le ha dejado expuesto. La derrota por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga y el tropiezo por 4-2 frente al Paris Saint-Germain en la Champions League son las dos notas negativas de una racha reciente por lo demás productiva.

El Celta de Vigo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga, después de caer por 1-2 frente al Union St. Gilloise en la Europa League. La victoria por 1-2 ante el Celtic en la Europa League y el triunfo por 2-1 frente al Deportivo Alavés en LaLiga ofrecen motivos para el optimismo, pero su rendimiento liguero ha empeorado en las últimas semanas. Entre esos partidos empató 0-0 con el Real Betis y mantuvo la portería a cero por única vez en esta serie de cinco encuentros.

Barcelona-Celta de Vigo: Enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre estos dos clubes se produjo en abril de 2026, cuando el Barcelona ganó 1-0 en el Spotify Camp Nou en LaLiga. En sus últimos cinco duelos, el Barcelona ha logrado tres victorias y un empate, mientras que el Celta de Vigo ha conseguido un triunfo. El Barcelona ha marcado 13 goles en esos cinco partidos, frente a los ocho del Celta, y el conjunto visitante no ha ganado en el Camp Nou en esta serie de encuentros.