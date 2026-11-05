Cómo conseguir entradas para el Auxerre-Marsella: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

El Auxerre recibe al Marsella el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre.

Su enfrentamiento liguero más reciente tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Marsella logró una ajustada victoria por 1-0 a domicilio. Antes de aquel disputado encuentro, el Marsella también había conseguido ganar por 1-0 al Auxerre, sin encajar goles, en el Stade de l'Abbé-Deschamps en noviembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Auxerre-Marsella, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Auxerre-Marsella de la Ligue 1?

El Auxerre-Marsella se juega el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre.

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre-Marsella de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Auxerre-Marsella de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Es la vía principal y más segura. Puedes consultar el portal oficial de venta de entradas del AJ Auxerre para comprar localidades directamente para este partido. Es posible que tengas que crear una cuenta del club o hacerte socio, especialmente porque los encuentros de gran demanda ante visitantes como el Marsella suelen tener periodos de venta prioritaria para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre-Marsella de la Ligue 1?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo Auxerre-Marsella de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Gradas de fondo: Los precios parten de unos 15 a 30 € para los partidos habituales, aunque en encuentros de gran demanda ante visitantes importantes como el Marsella las entradas más baratas pueden situarse más cerca de los 35 a 50 € .

Los precios parten de unos para los partidos habituales, aunque en encuentros de gran demanda ante visitantes importantes como el Marsella las entradas más baratas pueden situarse más cerca de los . Zonas de esquina e intermedias: Los precios suelen oscilar entre 40 y 75 € , según el sector concreto y la visibilidad.

Los precios suelen oscilar entre , según el sector concreto y la visibilidad. Asientos en las gradas laterales: Los precios de venta oficial van de 80 a más de 120 € .

Los precios de venta oficial van de . Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen costar entre 150 y más de 250 € por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por el club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior y reventa general: Los precios parten de unos 50 a 110 € , según la rapidez con la que se agoten las localidades de venta oficial.

Los precios parten de unos , según la rapidez con la que se agoten las localidades de venta oficial. Entradas de reventa para zonas laterales y de esquina estándar: Suelen costar entre 110 y 160 € .

Suelen costar entre . Grada inferior prémium y sectores de gran demanda: Los precios van de 160 a más de 250 €.

Auxerre-Marsella de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre y el Marsella

El Auxerre ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 ante el Le Mans, después de ganar por 3-1 a domicilio al Le Havre. Anteriormente, la derrota por 4-1 ante el Rennes fue el peor resultado de esta serie, aunque las victorias frente al Clermont Foot y el Brest demuestran que el equipo es capaz de conseguir buenos resultados. En esos cinco partidos, el Auxerre marcó 12 goles y encajó 11.

El Marsella ha logrado tres victorias y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-3 ante el Le Havre en la Ligue 1, en un encuentro en el que llegó a mandar por 4-0 antes de pasar un apuro al final. Antes había perdido por 1-0 contra el Sturm Graz en la Europa League, aunque la victoria por 5-2 a domicilio ante el Angers en un partido anterior de esta serie demostró la calidad ofensiva de su plantilla. El Marsella marcó 14 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Auxerre-Marsella: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en marzo de 2026, cuando el Marsella ganó por 1-0 en casa en la Ligue 1. En sus últimos cinco duelos directos, el Marsella suma tres victorias por una del Auxerre, además de un empate, aunque el triunfo por 3-0 del Auxerre en casa en febrero de 2025 recuerda que este partido no es un mero trámite cuando se disputa en el Stade de l'Abbé-Deschamps.