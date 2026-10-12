El Auxerre recibe al Le Mans el domingo 25 de octubre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps, en Auxerre.

El Le Mans llega al partido en buena forma tras lograr una trabajada victoria por 2-1 ante el Lorient y empatar 2-2 frente al Lens y el Brest. En los enfrentamientos directos, el Auxerre lleva ventaja: ha ganado tres de los cinco partidos anteriores registrados contra el Le Mans.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Auxerre contra el Le Mans, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Auxerre contra el Le Mans de Ligue 1?

El Auxerre contra el Le Mans se disputa el domingo 25 de octubre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps, en Auxerre.

Ligue 1 - Jornada 8 25 oct 2026 - 12:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre contra el Le Mans de Ligue 1?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido de Ligue 1 entre el Auxerre y el Le Mans en el Stade de l'Abbé-Deschamps:

1. Plataforma oficial de venta de entradas del AJ Auxerre

La opción más directa es comprarlas en la taquilla oficial en línea del AJ Auxerre. La compra directa garantiza entradas válidas a su precio original.

2. Taquillas el día del partido

Si las entradas no se agotan antes del encuentro, las que queden podrán comprarse directamente en las taquillas del Stade de l'Abbé-Deschamps el día del partido, aunque se recomienda encarecidamente adquirirlas con antelación por internet.

3. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas como StubHub ofrecen entradas de vendedores particulares. Los precios en estas plataformas pueden variar según la ubicación del asiento y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre contra el Le Mans de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Auxerre y el Le Mans en el Stade de l'Abbé-Deschamps varían según dónde se compren y la ubicación del asiento:

1. Taquilla oficial y venta directa

Las entradas compradas a su precio original directamente a través de los canales oficiales del club suelen costar entre 15 y 60 € , según la grada y su zona. Por ejemplo, las localidades de las zonas superiores detrás de las porterías son las más baratas, mientras que las de las tribunas laterales centrales cuestan más.

2. Taquillas del estadio el día del partido

Si quedan localidades sin vender el día del partido, las entradas en las taquillas del estadio suelen costar entre 15 y 45 € .

3. Plataformas de reventa de entradas

En plataformas de reventa como StubHub , las entradas más baratas suelen partir de entre 50 y 55 € , mientras que los precios medios rondan entre 70 y 80 € , según la ubicación del asiento y la demanda.

Auxerre contra Le Mans de Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre y el Le Mans

El Auxerre ha sumado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. En el más reciente ganó 2-1 al Brest el 20 de septiembre, después de vencer 1-0 al Niza. En su anterior racha de derrotas cayeron por 5-2 ante el Lens y por 3-1 frente al Angers. El Auxerre encajó 11 goles en esos tres encuentros. Las dos victorias recientes apuntan a una estabilización, aunque su balance defensivo en el conjunto de los cinco partidos sigue siendo preocupante.

El Le Mans ha logrado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el triunfo por 2-1 ante el Lorient del 19 de septiembre, y en agosto empató 2-2 tanto con el Lens como con el Brest. Su única derrota en esa serie fue ante el Rennes, que ganó 3-2. El Le Mans ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

Auxerre contra Le Mans: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2020, cuando el Auxerre ganó 1-0 en el campo del Le Mans en Ligue 2. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Auxerre lleva ventaja con tres victorias frente a una del Le Mans, mientras que un partido terminó en empate. Los encuentros entre ambos han sido, en general, disputados. Entre ellos figuran una victoria del Le Mans por 3-1 en agosto de 2012 y un triunfo del Auxerre por 2-1 en casa en marzo de 2010.