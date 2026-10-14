El Augsburg recibe al Freiburg el sábado 31 de octubre de 2026 en el WWK Arena de Augsburg.

El historial de enfrentamientos directos muestra un duelo muy igualado en términos generales, aunque el Freiburg tiene una ligera ventaja histórica, con más victorias en todas las competiciones. En su último partido de liga, disputado en enero de 2026, ambos equipos empataron 2-2 en el WWK Arena después de que el Augsburg dejara escapar una ventaja conseguida al comienzo de la segunda parte.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Augsburg contra el Freiburg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Augsburg contra el Freiburg de la Bundesliga?

El Augsburg contra el Freiburg se disputa en el WWK Arena de Augsburg el sábado 31 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 10:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg contra el Freiburg de la Bundesliga?

Hay varias opciones para conseguir entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el FC Augsburg y el SC Freiburg en el WWK Arena, desde los canales oficiales de los clubes hasta las plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del FC Augsburg: Comprar directamente a través de la web oficial o del centro de atención del club local es la forma más fiable de conseguir entradas a su precio original. Las entradas para partidos individuales suelen costar entre unos 16 € y 18 € en las zonas de pie, y el precio aumenta en las distintas categorías de asiento, de la categoría 1 a la 3, según la clasificación del encuentro.

Canales oficiales del SC Freiburg: Si apoyas al equipo visitante, la mejor opción es consultar el portal oficial de entradas del Freiburg para comprobar las localidades que le corresponden en la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se han agotado todas las entradas disponibles a través de los canales oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg contra el Freiburg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el Augsburg y el Freiburg varían según se compren a su precio original a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Zonas de pie: Las entradas generales cuestan entre 16 € y 18 € , y hay entradas con descuento desde 14 € hasta 16 € .

Categoría 3 (sectores A, Y y Z): Las entradas generales cuestan entre 20 € y 49 € según la categoría del partido, mientras que las infantiles y las entradas con descuento tienen precios de entre 10 € y 46 € .

Categoría 2 (sectores B, C, P y Q): Las entradas generales cuestan entre 25 € y 58 € , mientras que las infantiles y las entradas con descuento cuestan entre 10 € y 54 € .

Categoría 1b (sectores D, H, R y V): Las entradas generales cuestan entre 31 € y 66 € , y las entradas con descuento, entre 20 € y 62 € .

Categoría 1a (sectores S, T y U, zona central del lateral): Los asientos prémium de la zona central cuestan entre 39 € y 75 € , mientras que las entradas con descuento o de visibilidad reducida cuestan entre 23 € y 71 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Precios iniciales de reventa: Las entradas más baratas disponibles suelen partir de entre 30 € y 35 € para localidades en las gradas superiores o en los fondos, detrás de las porterías.

Precios medios de reventa: Las localidades generales en los laterales y los asientos estándar suelen costar de media entre 45 € y 110 € .

Asientos prémium o de gran demanda: Los palcos prémium, los asientos centrales en las gradas inferiores o las entradas de gran demanda adquiridas a última hora pueden alcanzar precios considerablemente más altos a medida que se acerca el partido.

Augsburg contra Freiburg de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Augsburg y el Freiburg

El Augsburg ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos de Bundesliga, a los que se añade un triunfo ante el Energie Cottbus en la Copa de Alemania entre sus cinco encuentros más recientes. Su último resultado fue una derrota en casa por 3-2 ante el Werder Bremen, aunque antes había empatado 2-2 con el Bayer Leverkusen y ganado 4-1 a domicilio al Eintracht Frankfurt. El Augsburg ha marcado 10 goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

La trayectoria reciente del Freiburg es especialmente buena. Ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de Bundesliga y ha empatado el otro, un 2-2 a domicilio ante el Eintracht Frankfurt. Su victoria liguera más reciente fue una goleada por 5-0 al Borussia Moenchengladbach, y anteriormente también había vencido por 4-1 al Werder Bremen. En sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, el Freiburg ha marcado 16 goles y ha encajado cuatro.

Augsburg contra Freiburg: Historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó 2-2 en el WWK Arena en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Augsburg ha ganado dos veces, el Freiburg una y dos partidos han acabado en empate. El Augsburg se impuso por 3-1 cuando ambos equipos se enfrentaron en Freiburg en agosto de 2025, mientras que la única victoria del Freiburg en esa serie llegó en octubre de 2024, con un 3-1 en casa.