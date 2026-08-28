El Augsburg se enfrenta al Bayer Leverkusen el sábado 12 de septiembre de 2026 en el WWK Arena de Augsburg.

El Augsburg buscará repetir sus recientes éxitos ante el Leverkusen, después de haber logrado la victoria en sus dos enfrentamientos directos de Bundesliga durante la campaña 2025-26. Por su parte, el Bayer Leverkusen intentará imponer su calidad a domicilio y sumar tres puntos cruciales fuera de casa en las primeras etapas de la temporada liguera.

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¿Cuándo es el saque inicial del Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

El Augsburg vs Bayer Leverkusen se disputa en el WWK Arena de Augsburg, con horario de inicio aún por confirmar más cerca de la fecha del partido.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

Las entradas del FC Augsburg y del Bayer 04 Leverkusen pueden comprarse directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes y de socios autorizados:

Tienda oficial de entradas del FC Augsburg: Disponible en la web oficial del FC Augsburg (fcaugsburg.de), en su portal de entradas, que actúa como el vendedor principal y más fiable para los partidos disputados en el WWK Arena.

Portal de entradas para aficionados visitantes del Bayer 04 Leverkusen: Accesible a través de la web oficial del Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), específicamente para miembros verificados del club Leverkusen y aficionados del bloque visitante.

Taquilla del WWK Arena: Puntos de venta de entradas en el estadio de Augsburg, sujetos a disponibilidad el día del partido si el encuentro no está completamente agotado.

Plataformas secundarias de reventa: Mercados secundarios de entradas como StubHub, que agrupan entradas de vendedores externos si la asignación oficial está agotada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el FC Augsburg y el Bayer Leverkusen varían según la categoría y el canal de compra:

Precios oficiales del club (valor facial)

Zona de pie (Ultras / aficionados locales): Aproximadamente 12 £ - 15 £ (15 € - 17 €)

Tribuna sur / detrás de la portería: Aproximadamente 21 £ - 38 £ (25 € - 45 €)

Categorías 2 y 3 (tribunas laterales / curvas): Aproximadamente 27 £ - 44 £ (32 € - 52 €)

Categoría 1 (Gegengerade / zona central lateral): Aproximadamente 38 £ - 58 £ (45 € - 69 €)

Precios del mercado secundario de reventa

Precio inicial: Disponible desde 30 £ en mercados secundarios de reventa como StubHub.

Precio medio de reventa: Oscila entre 45 £ y 110 £ en función de la cercanía del asiento, la ubicación del bloque y la demanda de última hora.

Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Augsburg vs Bayer Leverkusen

El Augsburg llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue una victoria por 2-0 en la DFB-Pokal en el campo del Energie Cottbus el 22 de agosto, después de una dura derrota por 4-0 ante el Leeds United en un amistoso de pretemporada. Antes, en verano, el Augsburg venció 3-2 al Sassuolo y arrolló al SC Schwaz, rival de categoría inferior, por 15-0, aunque también sufrió una derrota por 5-2 ante el Bournemouth. A lo largo de esos cinco partidos, el Augsburg marcó 20 goles y encajó 11.

Los últimos cinco partidos del Leverkusen dejaron cuatro victorias y una derrota. El más reciente fue un contundente triunfo por 4-0 en la DFB-Pokal en el campo del Wehen Wiesbaden el 22 de agosto. También venció 2-1 al Newcastle United y 2-1 al Sevilla en pretemporada, mientras que su única derrota llegó ante el Nottingham Forest, que ganó 2-1 el 12 de agosto. El Leverkusen marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó cuatro, incluidas dos porterías a cero.

Augsburg vs Bayer Leverkusen: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando el Augsburg ganó 2-1 en el campo del Leverkusen en un partido de Bundesliga. Antes de eso, el Augsburg también ganó el duelo de la primera vuelta en diciembre de 2025, al imponerse por 2-0 al Leverkusen en el WWK Arena. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Augsburg ha ganado dos, el Leverkusen ha ganado dos, y un partido terminó con una victoria del Leverkusen en casa por 2-0 en abril de 2025. El historial entre ambos en esos cinco partidos está muy igualado, con ambos equipos demostrando que pueden ganar en el campo del otro.