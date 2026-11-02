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Cómo conseguir entradas para el Athletic de Bilbao-Espanyol: Precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Athletic Club se enfrenta al Espanyol en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Athletic de Bilbao recibe al Espanyol el domingo 22 de noviembre de 2026 en el estadio de San Mamés, en Bilbao.

En sus enfrentamientos ligueros más recientes, durante la temporada 2025–26 de LaLiga, el Espanyol llevó la delantera al imponerse por 2-1 a domicilio en San Mamés en diciembre de 2025. Tras aquella victoria, volvió a derrotar al Athletic de Bilbao, esta vez por 2-0 en casa, en mayo de 2026, durante la recta final de la temporada.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic de Bilbao contra el Espanyol, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Athletic de Bilbao contra el Espanyol en LaLiga?

El Athletic de Bilbao contra el Espanyol se disputa en el estadio de San Mamés, en Bilbao, el domingo 22 de noviembre de 2026.

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Primera División - Jornada 13
San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic de Bilbao contra el Espanyol en LaLiga?

Estas son las opciones que suelen estar disponibles para comprar entradas para un partido de LaLiga del Athletic de Bilbao:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas: La forma más segura y directa es acudir a la web oficial del Athletic Club o, si se buscan entradas para la zona visitante a través de sus canales, a la del RCD Espanyol. Allí se ponen a la venta las entradas para el público general y las reservadas para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic de Bilbao contra el Espanyol en LaLiga?

Estas son las categorías y los precios estimados de las entradas para el partido de LaLiga entre el Athletic de Bilbao y el Espanyol en San Mamés:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Fondo alto (detrás de las porterías, grada superior): Aproximadamente entre 30 € y 50 €.
  • Fondo bajo (detrás de las porterías, grada inferior): Aproximadamente entre 45 € y 75 €.
  • Lateral / tribuna alta (a los lados del campo, grada superior): Aproximadamente entre 60 € y 100 €.
  • Lateral / tribuna baja (a los lados del campo, grada inferior): Aproximadamente entre 100 € y más de 160 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubb ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Reventa estándar / gradas superiores: Los precios suelen partir de entre 65 € y 85 €.
  • Reventa prémium / asientos en los laterales: Los precios pueden oscilar fácilmente entre 150 € y más de 250 €.

Athletic de Bilbao contra el Espanyol en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic de Bilbao y el Espanyol

El Athletic de Bilbao ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos oficiales. Su encuentro más reciente en LaLiga terminó con una derrota por 3-1 ante el Levante el 21 de octubre. Antes empató 0-0 a domicilio ante el Valencia y 1-1 con el Elche en una fase anterior de la temporada. Su única victoria en esta racha llegó en un amistoso contra la Real Sociedad. El conjunto bilbaíno ha mostrado capacidad de resistencia en algunos partidos, pero le ha costado marcar con regularidad en Liga.

El Espanyol ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Atlético de Madrid. Su única victoria en ese periodo llegó con un 2-0 a domicilio ante Osasuna, y también sufrió una dura derrota por 3-1 contra el Elche. En esos cinco partidos, el Espanyol ha marcado cinco goles y ha encajado ocho, reflejo de las dificultades del equipo para mantener la solidez defensiva.

ATH

ATH - Formulario

VAL
D0-0
LEV
L3-1
GET
W4-0
AEP
W1-6
RSO
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ESP

ESP - Formulario

MAL
D1-1
ATM
L0-1
SAN
L2-1
SES
L4-3
VIL
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Athletic de Bilbao contra el Espanyol: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 13 de mayo de 2026, cuando el Espanyol venció al Athletic de Bilbao por 2-0 en casa en LaLiga. Antes, el Athletic de Bilbao había ganado 1-2 a domicilio ante el Espanyol en diciembre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, cada equipo ha conseguido dos victorias y ha habido un empate. Los partidos han dejado 12 goles en total.

Cara a cara

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2
1
2
Primera División
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Espanyol
ESP
2
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1
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Athletic Club
ATH
4
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Espanyol
ESP
1
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
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Athletic Club
ATH
2
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

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