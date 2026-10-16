Cómo conseguir entradas para el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Athletic de Bilbao recibe a la Real Sociedad el domingo 1 de noviembre de 2026 en el estadio de San Mamés, en Bilbao.

Históricamente, ambos equipos mantienen una rivalidad muy disputada, marcada por el orgullo, la pugna por la supremacía regional y la pasión de sus aficiones en todo el País Vasco. En sus enfrentamientos oficiales más recientes, correspondientes a las semifinales de la Copa del Rey 2025–26, la Real Sociedad se impuso por un ajustado 1-0 en el global de los dos partidos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad de LaLiga?

El Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad se disputa el domingo 1 de noviembre de 2026 en el estadio de San Mamés, en Bilbao.

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, puedes elegir entre varias opciones de venta oficial y reventa:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del Athletic Club: Puedes comprar entradas generales o paquetes VIP de hospitalidad directamente a través de la web oficial del Athletic Club. Los miembros de Club Athletic también tienen acceso a la preventa anticipada.

Taquillas oficiales: En ocasiones, se pueden adquirir entradas físicas o recibir asistencia para el partido en las taquillas del estadio de San Mamés, en Bilbao, durante los días previos al encuentro.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad de LaLiga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad en el estadio de San Mamés varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas generales: Las entradas estándar compradas directamente al club suelen costar entre 30 y 240 € , según la categoría y la ubicación exacta del asiento dentro del estadio de San Mamés.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar de reventa: Los precios de los asientos en las gradas superiores o con visibilidad estándar parten de unos 150 a 260 € , aunque los precios medios anunciados son más elevados debido a la gran demanda para el derbi vasco.

Reventa prémium y de categoría 1: Los asientos destacados en las gradas inferiores y en zonas con vistas centradas cuestan entre 270 y más de 500 € por entrada.

Reventa de paquetes VIP de hospitalidad: Los paquetes de hospitalidad y VIP de reventa suelen partir de unos 340 a 370 € y aumentan de precio según la disponibilidad.

Athletic de Bilbao contra Real Sociedad en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic de Bilbao y la Real Sociedad

El Athletic de Bilbao ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 en casa ante el Deportivo Alavés, después de igualar 1-1 con el Elche. El resultado más destacado de esa racha fue una victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid en San Mamés, aunque también sobresale el triunfo a domicilio por 2-0 ante el Celta de Vigo. Su única derrota en ese periodo llegó contra el Barcelona, por 2-0. El Athletic ha marcado seis goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros.

La Real Sociedad ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 a domicilio ante el Valencia en LaLiga, y también venció al Elche fuera de casa por 3-2. Perdió 3-0 contra el Atlético de Madrid en liga y cayó 1-2 ante el AFC Bournemouth en la Europa League. La Real Sociedad ha marcado nueve goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

Athletic de Bilbao contra Real Sociedad: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Copa del Rey el 4 de marzo de 2026, cuando la Real Sociedad venció al Athletic de Bilbao por 1-0. Los equipos también se habían enfrentado en la misma competición a principios de esa temporada, con una victoria de la Real Sociedad por 1-0 en San Mamés en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, la Real Sociedad suma tres victorias, el Athletic de Bilbao ninguna y se han registrado dos empates, aunque el Athletic ganó 3-2 en el campo de la Real Sociedad en noviembre de 2025 en LaLiga, lo que demuestra que la rivalidad sigue siendo muy disputada.