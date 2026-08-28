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Cómo conseguir entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Athletic Club se enfrenta al Deportivo Alavés en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Athletic Bilbao se enfrenta al Deportivo Alavés el miércoles 20 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, en mayo de 2026, el Athletic Bilbao logró una victoria por 4-2 a domicilio ante el Deportivo Alavés. Ambos clubes vascos llegan al partido con la intención de coger impulso pronto en la temporada 2026-27 de LaLiga.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga?

El Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés se disputa en San Mamés, en Bilbao. La hora oficial del saque inicial y la confirmación de la retransmisión aún no están disponibles para este partido de LaLiga.

crest
Primera División - Jornada 7
San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés a través de varios canales habituales:

Venta oficial del club

  • Portal oficial del Athletic Bilbao: Como el partido se juega en San Mamés, en Bilbao, la principal fuente de entradas generales y VIP es el portal oficial de venta online del Athletic Club. Por lo general, las entradas se ponen a la venta al público entre 2 y 3 semanas antes del día del partido.
  • Taquilla de San Mamés: Las entradas físicas pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio de San Mamés, que suele abrir el día antes y el mismo día del partido, siempre sujeto a la disponibilidad de asientos.

Zona de aficionados visitantes

  • Canales oficiales del Deportivo Alavés: Si animas al Alavés y quieres sentarte en la zona designada para la afición visitante, las entradas se distribuyen directamente a través del Deportivo Alavés entre sus socios y abonados oficiales.

Plataformas secundarias de entradas

  • Si las entradas generales oficiales se agotan a través de los canales del club, plataformas de reventa de entradas como StubHub también ofrecen entradas revendidas para partidos de LaLiga.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Para el partido de LaLiga entre Athletic Bilbao y Deportivo Alavés en San Mamés, los precios estándar de las entradas suelen oscilar entre 30 € y más de 150 € por entrada en la venta oficial y general, según la categoría y la ubicación elegida.   

  • Entrada general estándar (venta oficial): Oscilan entre 35 € y 80 € para asientos en el anillo superior, fondos o laterales durante partidos habituales de liga.
  • Asientos premium y de grada baja: Oscilan entre 85 € y 150 € para localidades en la tribuna principal baja o en zonas centrales laterales con gran visibilidad.
  • Entradas VIP y hospitality: Oscilan entre 180 € y más de 350 €, e incluyen asientos premium, acceso a salas y catering antes del partido.
  • Mercado secundario / plataformas de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, según la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido, los precios de reventa suelen empezar en torno a 68 € y 79 € para las localidades más básicas y pueden situarse de media en torno a 120 € y más de 140 € para asientos de categoría superior.   

Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés

El Athletic Bilbao ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, y esa única victoria llegó en un amistoso de pretemporada contra el Burgos CF, al que venció por 3-0. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-3 ante el Sevilla en su estreno liguero el 22 de agosto. También perdió por 3-1 contra el Real Zaragoza y por 1-0 ante el Atalanta en amistosos, y cayó por 3-1 frente al Marsella antes en la pretemporada. En esos cinco partidos, Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

El Deportivo Alavés llega en bastante mejor forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 1-1 en el campo del Rayo Vallecano el 20 de agosto, después de una victoria por 3-0 sobre el Getafe en LaLiga durante la jornada inaugural de la temporada. El Alavés también logró triunfos por 3-0 ante el Castellon y por 1-0 a domicilio frente al Girona en pretemporada. Ha marcado ocho goles y ha encajado dos en esa racha de cinco partidos, dejando la portería a cero en dos de ellos.

ATH

ATH - Formulario

SEV
L1-3
BAR
L2-0
CEL
W0-2
ATM
W3-0
ELC
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALA

ALA - Formulario

RAY
D1-1
VIL
W1-0
OSA
W5-2
SAN
L2-1
VAL
L0-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó por 4-2 a domicilio al Deportivo Alavés en LaLiga. Antes de eso, el Alavés logró una victoria por 1-0 en San Mamés en el partido de la primera vuelta en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, los resultados se han repartido, con victorias para ambos clubes en LaLiga y con un amistoso de pretemporada también incluido en los datos.

Cara a cara

Athletic ClubEmpateAlavés
2
1
2
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
4
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Amistosos
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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