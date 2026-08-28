Cómo conseguir entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Athletic Bilbao se enfrenta al Deportivo Alavés el miércoles 20 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, en mayo de 2026, el Athletic Bilbao logró una victoria por 4-2 a domicilio ante el Deportivo Alavés. Ambos clubes vascos llegan al partido con la intención de coger impulso pronto en la temporada 2026-27 de LaLiga.

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¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga?

El Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés se disputa en San Mamés, en Bilbao. La hora oficial del saque inicial y la confirmación de la retransmisión aún no están disponibles para este partido de LaLiga.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 10:15 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés a través de varios canales habituales:

Venta oficial del club

Portal oficial del Athletic Bilbao: Como el partido se juega en San Mamés, en Bilbao, la principal fuente de entradas generales y VIP es el portal oficial de venta online del Athletic Club. Por lo general, las entradas se ponen a la venta al público entre 2 y 3 semanas antes del día del partido.

Taquilla de San Mamés: Las entradas físicas pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio de San Mamés, que suele abrir el día antes y el mismo día del partido, siempre sujeto a la disponibilidad de asientos.

Zona de aficionados visitantes

Canales oficiales del Deportivo Alavés: Si animas al Alavés y quieres sentarte en la zona designada para la afición visitante, las entradas se distribuyen directamente a través del Deportivo Alavés entre sus socios y abonados oficiales.

Plataformas secundarias de entradas

Si las entradas generales oficiales se agotan a través de los canales del club, plataformas de reventa de entradas como StubHub también ofrecen entradas revendidas para partidos de LaLiga.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Para el partido de LaLiga entre Athletic Bilbao y Deportivo Alavés en San Mamés, los precios estándar de las entradas suelen oscilar entre 30 € y más de 150 € por entrada en la venta oficial y general, según la categoría y la ubicación elegida.

Entrada general estándar (venta oficial): Oscilan entre 35 € y 80 € para asientos en el anillo superior, fondos o laterales durante partidos habituales de liga.

Asientos premium y de grada baja: Oscilan entre 85 € y 150 € para localidades en la tribuna principal baja o en zonas centrales laterales con gran visibilidad.

Entradas VIP y hospitality: Oscilan entre 180 € y más de 350 € , e incluyen asientos premium, acceso a salas y catering antes del partido.

Mercado secundario / plataformas de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, según la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido, los precios de reventa suelen empezar en torno a 68 € y 79 € para las localidades más básicas y pueden situarse de media en torno a 120 € y más de 140 € para asientos de categoría superior.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés

El Athletic Bilbao ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, y esa única victoria llegó en un amistoso de pretemporada contra el Burgos CF, al que venció por 3-0. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-3 ante el Sevilla en su estreno liguero el 22 de agosto. También perdió por 3-1 contra el Real Zaragoza y por 1-0 ante el Atalanta en amistosos, y cayó por 3-1 frente al Marsella antes en la pretemporada. En esos cinco partidos, Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

El Deportivo Alavés llega en bastante mejor forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 1-1 en el campo del Rayo Vallecano el 20 de agosto, después de una victoria por 3-0 sobre el Getafe en LaLiga durante la jornada inaugural de la temporada. El Alavés también logró triunfos por 3-0 ante el Castellon y por 1-0 a domicilio frente al Girona en pretemporada. Ha marcado ocho goles y ha encajado dos en esa racha de cinco partidos, dejando la portería a cero en dos de ellos.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó por 4-2 a domicilio al Deportivo Alavés en LaLiga. Antes de eso, el Alavés logró una victoria por 1-0 en San Mamés en el partido de la primera vuelta en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, los resultados se han repartido, con victorias para ambos clubes en LaLiga y con un amistoso de pretemporada también incluido en los datos.