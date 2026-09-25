Aston Villa se enfrenta al Fenerbahce el miércoles 14 de octubre de 2026 en Villa Park, en Birmingham.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en enero de 2026 durante la UEFA Europa League, donde el Aston Villa logró una ajustada victoria por 1-0 a domicilio en Estambul. Con un Villa Park que se espera lleno hasta la bandera, este encuentro le brinda al Fenerbahçe una oportunidad inmediata de vengar su anterior derrota en suelo inglés.

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¿Cuándo es el saque inicial del Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League?

El Aston Villa vs Fenerbahce se disputa en Villa Park, en Birmingham, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League?

Para comprar entradas para el Aston Villa vs Fenerbahçe en la UEFA Champions League, puedes seguir estas principales vías de compra:

1. Canal oficial de venta de entradas del Aston Villa (afición local)

Membresía obligatoria: Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través de la plataforma de venta de entradas del Aston Villa. Los periodos prioritarios se abren primero para los miembros oficiales de My Villa , lo que permite una entrada por miembro.

Venta general y reventa: Si quedan entradas tras el periodo de prioridad para miembros, salen a la venta general. Como alternativa, puedes consultar la plataforma oficial de Season Ticket Resale en la web del club, donde los abonados ponen sus asientos a la venta por su valor nominal a medida que se acerca el día del partido.

2. Paquetes hospitality (oficiales y garantizados)

Si las entradas estándar se agotan, Villa Park ofrece paquetes oficiales de hospitality para el día de partido, como Trinity Road Stand o The Lower Grounds. Incluyen asientos acolchados junto con opciones de comida y bebida, y no requieren membresía para su compra.

3. Canales oficiales del club visitante (Fenerbahçe / afición visitante)

Las entradas para la zona visitante se asignan directamente al Fenerbahçe y se venden de acuerdo con el sistema de venta de entradas de su club, normalmente distribuidas a través de las plataformas Passolig/Passo o mediante asignaciones oficiales de peñas. Los aficionados visitantes se sientan en la asignación designada para visitantes en la grada Doug Ellis Stand.

4. Mercados secundarios de entradas

Para partidos con todo vendido, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de aficionados para aficionados. Los precios en las plataformas secundarias fluctúan en función de la demanda y normalmente se anuncian por encima de su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League?

Los precios de las entradas para el Aston Villa vs Fenerbahçe en la UEFA Champions League varían en función de la categoría y de la plataforma de compra:

1. Entradas oficiales a valor nominal (Villa Park)

Entradas estándar de adulto: Van de 85 € a 115 € (de 70 £ a 94 £), en función de la zona del asiento y del área del estadio, con descuentos disponibles para jóvenes y mayores.

Asignación para aficionados visitantes: Se asigna directamente a través del Fenerbahçe y suele tener un precio de entre 60 € y 85 € (de 50 £ a 70 £).

2. Hospitality oficial de día de partido

Los paquetes premium de hospitality parten aproximadamente de 240 € a 420 €+ (200 £ a 350 £+) por persona, en función de lo que incluyan en restauración y acceso a salas.

3. Mercados secundarios y de reventa

En plataformas secundarias de entradas como StubHub , los precios iniciales suelen arrancar en torno a 120 € a 150 € para asientos estándar, mientras que los precios medios de los anuncios suben de forma significativa, a menudo hasta 250 € a 500 €+ , en función de la ubicación del asiento y de la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Aston Villa vs Fenerbahce de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa vs Fenerbahce

El Aston Villa ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League el 12 de septiembre, mientras que en su anterior compromiso liguero cayó por 1-0 frente al Arsenal. La nota positiva de su reciente racha fue un triunfo por 3-2 a domicilio ante el Club Brugge en la Champions League el 8 de septiembre. El Villa marcó siete goles en esos cinco partidos y encajó ocho.

El Fenerbahce ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno en sus últimos cinco encuentros. Su actuación más reciente fue un empate 0-0 con el Gaziantep FK en la Super Lig el 14 de septiembre, después del 1-1 con la Roma en la Champions League. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 2-1 sobre el Lyon en la fase de clasificación de la Champions League en agosto. En esos cinco partidos, el Fenerbahce marcó seis goles y encajó cinco.

Aston Villa vs Fenerbahce: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento registrado entre estos dos clubes en este conjunto de datos tuvo lugar el 22 de enero de 2026, cuando el Aston Villa ganó 1-0 a domicilio al Fenerbahce en la Europa League. Ese resultado le da ventaja al Villa en el historial de enfrentamientos directos, con una victoria en un partido.