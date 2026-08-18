Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Arsenal: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Una gran cita espera el lunes 31 de agosto, cuando Aston Villa extienda la alfombra roja al vigente campeón de la Premier League, el Arsenal. Nada se compara con un partido entre semana bajo los focos en Villa Park, y tú podrías estar allí si aseguras hoy tus asientos.

Aunque algunos aficionados quizá hubieran deseado un primer compromiso en casa más asequible, no deben olvidar que, durante los magníficos más de tres años de reinado de Unai Emery, el Villa ha derrotado al Arsenal, aspirante al título, en dos ocasiones en Villa Park y logró además el doblete ante el Arsenal durante la temporada 2023/24.

La victoria por 2-1 de la temporada pasada sobre el Arsenal en Villa Park fue uno de los triunfos más memorables de la campaña, con el gol de Emiliano Buendia en el minuto 95 desatando la locura entre los aficionados del Holte End.

¿Estamos ante otro clásico de Villa Park? GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa vs Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League Aston Villa vs Arsenal?

El Aston Villa vs Arsenal tiene programado su inicio a las 20:00 BST del lunes 31 de agosto en Villa Park, en Birmingham.

Premier League - Jornada 2 31 ago 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Arsenal de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para un partido hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación anti-reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un periodo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que no hayan tenido éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Arsenal de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos destacados contra rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen un precio prémium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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