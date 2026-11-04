El Arsenal recibe al Borussia Dortmund el martes 24 de noviembre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes tuvieron lugar en la fase de grupos de la Champions League 2014-15, en la que el Arsenal ganó 2-0 en el Emirates Stadium en noviembre de 2014. Los dos clubes volvieron a verse las caras en un amistoso de pretemporada más reciente, disputado en agosto de 2026, en el que el Borussia Dortmund se impuso por 3-2 en un emocionante partido de cinco goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal contra el Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Arsenal contra el Borussia Dortmund de la Champions League?

El Arsenal contra el Borussia Dortmund se disputa en el Emirates Stadium de Londres el martes 24 de noviembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra el Borussia Dortmund de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el partido de Champions League entre el Arsenal y el Borussia Dortmund:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Si eres socio, puedes comprar entradas directamente a través de la plataforma oficial del Arsenal o, para las localidades asignadas a la afición visitante, a través del portal oficial del Borussia Dortmund.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal contra el Borussia Dortmund de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la fase de liga de la Champions League entre el Arsenal y el Borussia Dortmund varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Por lo general, cuestan entre 45 € y 120 € , según la grada y la categoría del asiento, aunque están reservadas exclusivamente a los socios del club y sujetas a sorteo o disponibilidad.

Por lo general, cuestan entre , según la grada y la categoría del asiento, aunque están reservadas exclusivamente a los socios del club y sujetas a sorteo o disponibilidad. Zona Club y paquetes de hospitalidad: Parten de unos 345 € y pueden superar los 1.150 €, según los servicios de restauración y el acceso a salas incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior y fondos: Parten de unos 175 € a 260 € para localidades en la grada superior o detrás de las porterías.

Parten de unos para localidades en la grada superior o detrás de las porterías. Laterales y localidades prémium en el mercado de reventa: Cuestan entre 310 € y más de 600 € , según la demanda.

Cuestan entre , según la demanda. Reventa de entradas VIP y de palcos: Las entradas de reventa para zonas de hospitalidad prémium y palcos suelen costar de media entre 800 € y más de 1.500 €.

Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal y el Borussia Dortmund

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido uno. En su encuentro más reciente empató 2-2 a domicilio ante el Bayern de Múnich en la Champions League y, antes de eso, venció 3-0 al Lille en casa en la misma competición. Su única derrota en esta serie fue un 3-0 ante el Brighton en la Premier League en septiembre. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó nueve goles y encajó seis.

El Borussia Dortmund ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Sabah FK en la Champions League, con la que puso fin a una racha sin ganar que incluyó un empate 0-0 en el campo del Union Berlin y una derrota por 1-0 ante el Bodø/Glimt. El Dortmund marcó seis goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Arsenal contra Borussia Dortmund: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento oficial más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la fase de grupos de la Champions League 2014-15, cuando el Arsenal ganó 2-0 en el Emirates Stadium en noviembre de 2014. Los dos equipos también se enfrentaron en un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, que ganó el Borussia Dortmund por 3-2. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales registrados, el Arsenal ha ganado dos, el Dortmund ha ganado dos y uno terminó en empate.