El Ararat Armenia recibe al NEC Nijmegen el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan de Ereván.

El Ararat Armenia y el NEC Nijmegen no se han enfrentado antes en competición oficial, por lo que este partido de la Liga Europa de la UEFA será el primero entre ambos clubes. El encuentro en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan abre un capítulo inédito para dos equipos que buscan sumar puntos importantes en el torneo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen de la Liga Europa?

El Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen se disputa en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan de Ereván el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

¿Cómo comprar entradas para el Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen de la Liga Europa?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen de la Liga Europa:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: Puedes consultar la venta directa y la disponibilidad de entradas para el partido en casa a través de la web oficial y los canales de taquilla del Ararat Armenia.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Europa cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen de la Liga Europa?

Estos son los precios de las entradas para el Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen de la Liga Europa:

1. Canales oficiales del club

Entradas a precio oficial: Suelen partir de unos 14 € para las localidades estándar, según la categoría y la zona concreta del estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior / lateral superior: Suelen partir de aproximadamente 295 a 340 € .

Suelen partir de aproximadamente . Grada inferior / lateral inferior: Los precios oscilan aproximadamente entre 390 y 530 €.

Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen de la Liga Europa: todo lo que debes saber

Estado de forma del Ararat Armenia y el NEC Nijmegen

El Ararat Armenia ha ganado dos partidos, ha perdido otros dos y no ha empatado ninguno de sus últimos cinco encuentros, con un resultado aún pendiente de confirmación. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Torreense en la Liga Europa, y anteriormente cayó por 0-4 frente al AZ Alkmaar en esta campaña. En el lado positivo, ha logrado tres victorias en la Liga Premier de Armenia, entre ellas un 3-0 ante el Gandzasar y un 2-1 frente al FC Noah.

El NEC Nijmegen ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha perdido uno y ha empatado otro. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 2-3 ante el FC Utrecht en la Eredivisie, y antes venció por 3-1 al Omonia Nicosia en la Liga Europa. Su única derrota en esta racha fue un 1-0 ante el SC Heerenveen en la Eredivisie.

Ararat Armenia vs. NEC Nijmegen: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos recientes entre el Ararat Armenia y el NEC Nijmegen.