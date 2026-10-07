Cómo conseguir entradas para el Al-Wasl vs Al Ahli: precios de la AFC Champions League Elite, información del partido, ventas de última hora y más

La AFC Champions League Elite ofrece un apasionante duelo con el choque entre el gigante emiratí Al Wasl y la potencia saudí Al Ahli KSA. Ambos equipos llegan a este enfrentamiento continental con una rica historia y un talento sobresaliente, lo que promete una intensa batalla sobre el césped.

Los anteriores encuentros entre estos dos pesos pesados de Asia Occidental han ofrecido un fútbol dramático, lo que ha disparado la demanda de entradas entre los aficionados de toda la región del Golfo.

GOAL te ofrece todos los detalles clave que necesitas para asegurarte un sitio en la grada y vivir este choque en directo en el Zabeel Stadium.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Wasl vs Al Ahli en la AFC Champions League Elite?

La información oficial de emisión para este partido no está disponible actualmente. Vuelve a consultarlo más cerca del saque inicial para conocer el canal de televisión confirmado y los detalles de la retransmisión en directo.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a disposición directamente a través del portal principal de venta de entradas del club anfitrión, Platinumlist UAE. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas generales a través del canal oficial en cuanto se abra la venta.

Si las localidades en los sitios oficiales están agotadas, GrintaHub es la opción a seguir. El mercado secundario ofrece alternativas para los aficionados que quieran asistir después de que se agoten las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Wasl UAE vs Al Ahli KSA?

Los precios estándar de las entradas en la plataforma oficial de venta comienzan en 30 SAR para asientos de admisión general, aunque las categorías de mayor demanda más cercanas al terreno de juego pueden alcanzar los 150 SAR o más.

En mercados secundarios como GrintaHub, los precios de las entradas suelen empezar en torno a los 100 SAR, dependiendo de la categoría del asiento y de la disponibilidad.

Al-Wasl vs Al Ahli en la AFC Champions League Elite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Wasl vs Al Ahli

Al Wasl llega a este partido con una trayectoria reciente irregular de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Al Qadsiah en la AFC Champions League Elite, y también perdió 1-0 contra Shabab Al-Ahli Dubai en la Arabian Gulf League. En el lado positivo, marcó cinco goles ante Khorfakkan en un triunfo por 5-2 y ganó 3-0 a domicilio frente a Kalba FC, lo que demuestra que tiene una amenaza real de gol cuando está en su mejor nivel.

Los últimos cinco partidos de Al Ahli cuentan una historia similar de inconsistencia. El equipo de Pusic ha ganado dos veces, empatado una y perdido dos, con su encuentro más reciente terminado en una derrota por 2-1 ante Mamelodi Sundowns en la Intercontinental Cup. Empató 1-1 con Pakhtakor Tashkent en la AFC Champions League Elite y sufrió una derrota por 3-2 ante Al Qadsiah en la Saudi Pro League, pero también firmó un contundente triunfo por 5-0 sobre Al Riyadh. En esos cinco partidos, Al Ahli ha marcado 12 goles, lo que subraya su producción ofensiva.

Al-Wasl vs Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

Los dos clubes se han enfrentado una vez en el historial disponible entre ambos, con victoria de Al Ahli por 2-0 a domicilio ante Al-Wasl en la AFC Champions League Elite en septiembre de 2024. Ese resultado da al conjunto saudí una ventaja psicológica por el único precedente registrado, y Al-Wasl estará decidido a lograr un desenlace diferente en esta ocasión.







