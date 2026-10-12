La Liga de Campeones Élite de la AFC ofrece un duelo entre el Al Wasl, uno de los grandes clubes de Emiratos Árabes Unidos, y el Al Ahli KSA, uno de los grandes del fútbol saudí. Ambos equipos llegan a este enfrentamiento continental con una rica historia y jugadores de gran talento, por lo que se espera una intensa batalla sobre el césped.

Los anteriores enfrentamientos entre estos dos grandes clubes de Asia Occidental han ofrecido partidos emocionantes, lo que ha disparado la demanda de entradas entre los aficionados de toda la región del Golfo.

GOAL te ofrece toda la información necesaria para conseguir una entrada y presenciar este duelo en directo en el estadio Zabeel.

¿Cuándo comienza el Al Wasl contra el Al Ahli de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido. Consulta esta página cuando se acerque el inicio para conocer los detalles confirmados sobre el canal de televisión y la emisión en directo por internet.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Wasl UAE contra el Al Ahli KSA?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente a través de Platinumlist UAE, la principal plataforma de venta de entradas del club local. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas generales por el canal oficial en cuanto se abra la venta.

Si las entradas se agotan en los sitios oficiales, GrintaHub es una alternativa. Este mercado de reventa ofrece opciones a los aficionados que quieran asistir una vez agotadas las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Wasl UAE contra el Al Ahli KSA?

Los precios de las entradas estándar en la plataforma oficial parten de 30 SAR para los asientos de entrada general, aunque las categorías más demandadas, situadas más cerca del terreno de juego, pueden alcanzar los 150 SAR o más.

En mercados de reventa como GrintaHub, los precios de las entradas suelen partir de unos 100 SAR, según la categoría del asiento y la disponibilidad.

Al Wasl contra Al Ahli en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Wasl y el Al Ahli

El Al Wasl llega a este partido con un balance irregular en sus últimos cinco encuentros: dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC, y también perdió por 1-0 frente al Shabab Al-Ahli Dubai en la Liga del Golfo Arábigo. En el lado positivo, marcó cinco goles al Khorfakkan en una victoria por 5-2 y ganó por 3-0 a domicilio ante el Kalba FC, lo que demuestra su capacidad goleadora cuando ofrece su mejor versión.

Los últimos cinco partidos del Al Ahli reflejan una irregularidad similar. El equipo de Pusic ha ganado dos veces, ha empatado una y ha perdido dos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental. Empató 1-1 con el Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC y cayó por 3-2 ante el Al Qadsiah en la Liga Profesional Saudí, pero también logró una contundente victoria por 5-0 sobre el Al Riyadh. El Al Ahli ha marcado 12 goles en esos cinco partidos, una muestra de su rendimiento ofensivo.

Al Wasl contra Al Ahli: Antecedentes recientes

Según los registros disponibles, los dos clubes se han enfrentado una vez: el Al Ahli ganó por 2-0 a domicilio ante el Al Wasl en la Liga de Campeones Élite de la AFC en septiembre de 2024. Ese resultado da al equipo saudí una ventaja psicológica tras el único duelo anterior del que hay constancia, y el Al Wasl estará decidido a lograr un resultado diferente en esta ocasión.







