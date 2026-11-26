Al-Wasl se enfrenta a Al Ittihad en un esperado partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se disputará en el emblemático estadio Zabeel de Dubái y llevará a Emiratos Árabes Unidos fútbol continental del más alto nivel.

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¿Cuándo empieza el Al-Wasl contra Al Ittihad de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al-Wasl contra Al Ittihad comenzará a las 20:00, hora de Arabia Saudí, el lunes 7 de diciembre de 2026 en el estadio Zabeel de Dubái.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 7 dic 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al-Wasl contra Al Ittihad?

La mejor opción para conseguir asiento son los portales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Platinumlist. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales para conocer las entradas disponibles en preventa y venta general antes del día del partido.

La plataforma de reventa Grintahub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra para este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC en su página dedicada a las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Wasl contra Al Ittihad?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. A través de los canales oficiales del club, las entradas estándar de acceso general para este partido parten de los 30 riales saudíes y, por lo general, llegan hasta los 150 riales saudíes para los asientos de las gradas inferiores.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios de las entradas de acceso general parten de unos 60 riales saudíes. Comprar cuanto antes es la mejor estrategia para asegurarse el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al-Wasl contra Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Wasl y Al Ittihad

Al-Wasl ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Al-Jazira en la ADNOC Pro League. En su encuentro anterior venció por 4-3 a Al Quwa Al Jawiya en la Liga de Campeones Élite de la AFC y también logró un triunfo por 0-2 en el campo del Baniyas. En esos cinco partidos, Al-Wasl marcó nueve goles y encajó once.

Al Ittihad ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-4 ante Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes había vencido por 4-1 a Al-Ettifaq y por 2-0 a Al Diriyah en la liga saudí, y se había impuesto por 2-1 a domicilio al Neftchi Fargona en competición continental. En esos cinco partidos, Al Ittihad marcó nueve goles y encajó diez.

Al-Wasl contra Al Ittihad: enfrentamientos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre los cinco últimos enfrentamientos entre Al-Wasl y Al Ittihad. Se añadirán más detalles cuando se confirmen los registros.