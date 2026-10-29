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1ª División
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Cómo conseguir entradas para el Al-Taawoun-Abha: precios de la Liga Profesional Saudí, información del partido, venta de última hora y más

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1ª División

Al-Taawoun se enfrenta al Abha en la Liga Profesional Saudí. Así puedes conseguir tus entradas.

Al-Taawoun recibe al Abha el viernes 20 de noviembre de 2026 en el estadio del Al-Taawoun Club, en Buraydah.

Su enfrentamiento oficial más reciente tuvo lugar en la Copa del Rey en septiembre de 2024, cuando el Al-Taawoun se impuso por un ajustado 3-2 al Abha tras una disputada prórroga. En sus anteriores duelos de liga, los empates han sido habituales, con varios partidos que terminaron en tablas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Taawoun contra el Abha, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Al-Taawoun contra el Abha de la Saudi Pro League?

El Al-Taawoun contra el Abha comienza el viernes 20 de noviembre de 2026 en el estadio del Al-Taawoun Club, en Buraydah.

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1ª División - Jornada 14
Al-Taawoun Club Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Taawoun contra el Abha de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre el Al-Taawoun y el Abha:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Las entradas pueden adquirirse directamente a través de los portales oficiales de venta del Al-Taawoun o de los distribuidores oficiales designados por la Saudi Pro League, que suelen poner a la venta las entradas estándar en los días previos al partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Taawoun contra el Abha de la Saudi Pro League?

Estos son los precios estimados para el partido de la Saudi Pro League entre el Al-Taawoun y el Abha:

1. Canales oficiales del club

  • Acceso general / detrás de la portería: Suelen costar entre 20 y 50 SAR para localidades estándar en la grada superior o en los fondos.
  • Gradas laterales estándar (categorías 1 y 2): Suelen costar entre 50 y 150 SAR para localidades en las zonas intermedias de las gradas situadas junto a las líneas de banda.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Por lo general, parten de unos 500 SAR y pueden subir según los servicios de las salas exclusivas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

  • Grada superior en los fondos / localidades estándar de reventa: Parten de unos 1.130 a 1.950 SAR.
  • Zonas intermedias e inferiores de los fondos: Generalmente cuestan entre 2.150 y 2.450 SAR.
  • Gradas laterales y localidades prémium de reventa: Los asientos bien situados en las zonas centrales inferiores e intermedias pueden costar desde 2.650 hasta 3.400 SAR, según la demanda del momento y el precio fijado por los vendedores.

Al-Taawoun contra Abha en la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Taawoun y el Abha

El Al-Taawoun ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su único triunfo llegó en la AFC Champions League Two ante el Al-Rayyan, un 2-1 que supuso cierto alivio en medio de una difícil campaña liguera. En la Saudi Pro League, su rendimiento ha sido pobre: una derrota por 6-0 ante el Al Hilal fue seguida de otra por 3-0 frente al Al Shabab, antes de sumar un punto con un empate 1-1 contra el Al Diriyah en su partido más reciente. En esos cinco encuentros ha marcado cinco goles y encajado once.

Los resultados recientes del Abha son desalentadores. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en la Saudi Pro League, en los que solo ha marcado cuatro goles y ha encajado nueve. Su único punto llegó con un empate sin goles ante el Al Diriyah en septiembre. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-1 frente al Al Qadsiah, prolongando una racha en la que no gana desde las primeras semanas de la temporada.

ALT

ALT - Formulario

ALR
W2-1
DIR
D1-1
ALQ
L0-1
ALR
L2-1
ALF
W0-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ABH

ABH - Formulario

ALN
L2-1
DIR
D0-0
ALQ
L2-1
NEO
L2-0
AFS
L0-1
Gol marcado (encajado)
2/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al-Taawoun contra Abha: Resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en la Copa del Rey en septiembre de 2024, cuando el Al-Taawoun remontó para ganar 3-2 a domicilio ante el Abha. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Al-Taawoun presenta un mejor balance, con dos victorias frente a una del Abha y dos empates. Los encuentros han sido disputados y ambos clubes han marcado con frecuencia.

Cara a cara

Al-TaawounEmpateAbha
2
2
1
King Cup
Abha badge
Abha
ABH
2
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
F
1ª División
Abha badge
Abha
ABH
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
F
1ª División
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Abha badge
Abha
ABH
0
F
1ª División
Abha badge
Abha
ABH
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
F
King Cup
Abha badge
Abha
ABH
4
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
3
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron4/5

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