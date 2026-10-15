La Liga de Campeones de la AFC Élite ofrece un atractivo duelo de Asia Occidental: el Al Shamal, aspirante catarí, recibe al Al Hilal, gigante saudí. Ambos clubes llegan a este partido de la fase de grupos con grandes ambiciones y plantillas de primer nivel mundial, ingredientes para un encuentro apasionante.

El Al Hilal es uno de los clubes más laureados de la historia del fútbol asiático, mientras que el Al Shamal busca reivindicarse ante un rival de primer nivel en casa. La demanda de entradas es alta en toda la región.

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¿Cuándo empieza el Al-Shamal contra el Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC Élite?

AFC Liga de Campeones - Jornada 3 27 oct 2026 - 15:15

¿Dónde comprar entradas para el AL SHAMAL contra el AL HILAL?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente a través de las plataformas oficiales de venta y los portales del club anfitrión. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas de acceso general directamente a través de los proveedores oficiales en cuanto se abran los cupos.

Si las entradas de la web oficial se agotan, GrintaHub es una alternativa. Este mercado de reventa ofrece opciones a los aficionados que quieran conseguir un asiento una vez agotadas las entradas de los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AL SHAMAL contra el AL HILAL?

Las entradas estándar de acceso general en los canales oficiales cuestan desde 30 SAR, mientras que las localidades mejor situadas, más cerca del terreno de juego, tienen precios más altos.

En plataformas de reventa como GrintaHub, los precios suelen partir de unos 100 SAR, según la categoría del asiento y la demanda en tiempo real el día del partido.

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