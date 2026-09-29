Al Riyadh se enfrenta a Al Qadsiah el jueves, 29 de octubre de 2026 en el estadio Prince Faisal bin Fahd de Riad.

Al Qadsiah parte con ventaja en los enfrentamientos recientes, destacando una convincente victoria por 4-0 ante Al Riyadh en el mismo escenario en abril de 2026. Al Riyadh llega al partido con un balance reciente irregular de dos victorias, dos empates y una dura derrota por 5-0 ante Al Ahli en sus últimos cinco partidos de liga.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Riyadh vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

El Al Riyadh vs Al Qadsiah se disputa en el estadio Prince Faisal bin Fahd de Riad, con el partido programado como parte de la jornada actual de la Saudi Pro League.

1ª División - Jornada 12 29 oct 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Cómo comprar entradas para el Al Riyadh vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League

Para comprar entradas para el próximo partido de la Saudi Pro League entre Al Riyadh y Al Qadsiah, tienes unas cuantas opciones principales dependiendo de si prefieres plataformas oficiales o revendedores de terceros:

1.Plataformas oficiales de la liga y de los clubes

La Saudi Pro League colabora oficialmente con plataformas de venta de entradas autorizadas como Webook.com para la distribución de los partidos. También puedes consultar los canales o portales oficiales de Al Riyadh para ver cuándo salen a la venta las entradas de admisión general, que normalmente se ponen a la venta entre una y tres semanas antes del saque inicial.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, las entradas de admisión general suelen encontrarse en plataformas secundarias de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Riyadh vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

En los partidos estándar de la Saudi Pro League organizados por clubes como Al Riyadh, las entradas de admisión general suelen arrancar con tarifas asequibles de taquilla local que oscilan entre 50 SAR y 100 SAR. Sin embargo, el precio de las entradas varía según la plataforma, la categoría del asiento y la demanda:

1. Plataformas primarias oficiales

Admisión general oficial: Las entradas primarias estándar a través de socios oficiales de la liga o canales del club suelen empezar en torno a 50 SAR y 100 SAR para asientos regulares.

Categorías premium y VIP: Los asientos mejorados, las tribunas principales cubiertas o los palcos VIP pueden oscilar entre 200 SAR y más de 800 SAR a través de canales oficiales, mientras que las entradas premium de reventa pueden alcanzar cifras mucho más altas.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen entradas en función de la demanda del mercado a partir de 1.500 SAR y 1.600 SAR , mientras que los asientos premium, las opciones hospitality o las zonas de alta demanda pueden elevarse de forma significativa.

Al Riyadh vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Riyadh vs Al Qadsiah

Al Riyadh llega a este partido con un balance reciente irregular de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de la Saudi Pro League. Su choque más reciente terminó con una victoria por 2-0 sobre Al Kholood, aunque la dura derrota por 5-0 ante Al Ahli a comienzos de septiembre sigue siendo motivo de preocupación. Empató 0-0 con Al Khaleej y 3-3 con Al Shabab en ese mismo tramo, con seis goles a favor y nueve en contra en esos cinco partidos.

Al Qadsiah atraviesa un gran momento y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 sobre Al-Wasl en la AFC Champions League Elite, y después de un empate 3-3 con Al-Ettifaq llegaron triunfos ante Al Ahli, Al Diriyah y Al-Faisaly. El equipo de Rodgers marcó 11 goles en esos cinco partidos y encajó ocho.

Al Riyadh vs Al Qadsiah: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes terminó con una victoria por 0-4 de Al Qadsiah en el estadio Prince Faisal bin Fahd en abril de 2026, un resultado que prolongó la buena racha de los visitantes en los enfrentamientos directos. En los últimos cuatro partidos registrados, Al Qadsiah ha ganado tres, mientras que Al Riyadh logró la única otra victoria, un triunfo en casa por 2-1 en octubre de 2024.