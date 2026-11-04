La Copa del Rey saudí entra en una fase decisiva con el duelo de octavos de final entre el Al Riyadh, equipo de la capital, y su rival regional Al Fayha. El partido se disputará en el estadio Prince Faisal bin Fahd Sports City de Riad, donde ambos clubes de la máxima categoría lucharán por una codiciada plaza en cuartos de final.

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¿Cuándo empieza el Al Riyadh-Al Fayha de la Copa del Rey saudí?

El Al Riyadh-Al Fayha de la Copa del Rey saudí se disputará en el estadio Prince Faisal bin Fahd de Riad. La hora oficial de inicio está pendiente de confirmación.

King Cup - 1/8 30 nov 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Riyadh-Al Fayha?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey saudí se venden principalmente a través de plataformas oficiales saudíes de venta de entradas deportivas, como Webook, y de los canales de taquilla designados por el club anfitrión. Los aficionados deben estar pendientes de estas plataformas durante las fases iniciales de preventa y venta general para conseguir entradas directamente a su precio oficial.

Los datos principales del partido son:

Partido: Al Riyadh-Al Fayha

Competición: octavos de final de la Copa del Rey saudí

Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2026

Estadio: Prince Faisal bin Fahd Sports City, Riad, Arabia Saudí

GrintaHub es una opción si las entradas del sitio oficial se han agotado. Buscar la entrada más barata en plataformas de reventa ofrece a los aficionados una forma cómoda de no perderse este importante partido de la fase eliminatoria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Riyadh-Al Fayha?

Las entradas estándar en los canales oficiales parten de unos 20 a 40 SAR para el acceso general, lo que hace que las primeras rondas eliminatorias del torneo sean asequibles para los aficionados locales.

En el mercado de reventa, en plataformas como GrintaHub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR, lo que ofrece a los aficionados otra forma de encontrar la entrada más barata disponible si se agotan los cupos oficiales.

Al Riyadh-Al Fayha en la Copa del Rey saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Riyadh y el Al Fayha

El Al Riyadh ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 6-0 ante el Al Qadsiah, su peor resultado en esa racha. También ganó al Al-Taawoun por 2-1 y al Al Kholood por 2-0, lo que demuestra que es capaz de imponerse cuando las cosas le salen bien. El empate 1-1 con el Al Fayha y la derrota 1-0 ante el Al Diriyah completan una secuencia que refleja que el equipo aún busca regularidad.

Los últimos cinco partidos del Al Fayha se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Al-Faisaly, una nota positiva tras las derrotas anteriores ante el Al Ahli (3-2) y el Al Khaleej (2-0). En esos cinco encuentros empató 2-2 con el Al Hazem y 1-1 con el Al Riyadh, y marcó nueve goles y encajó siete en total.

Al Riyadh-Al Fayha: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos acabó 1-1 el 11 de octubre de 2026, en un partido de la Saudi Pro League disputado en el campo del Al Fayha. Antes, el Al Fayha ganó al Al Riyadh por 4-2 en mayo de 2026, también como local, y ambos empataron 1-1 en enero de 2026, cuando el Al Riyadh ejerció de anfitrión. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Al Fayha ha ganado dos veces, el Al Riyadh una y dos partidos han terminado en empate. Entre los cinco encuentros se marcaron 16 goles.