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1ª División
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittifaq
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: precios en la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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Tickets
1ª División
Al Quadisiya
Al Ittifaq

Al Qadsiah se enfrenta a Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Los aficionados al fútbol de Oriente Medio están ilusionados ante la perspectiva del próximo derbi del Este. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah es uno de los partidos más destacados de la temporada 2026/27 de la Saudi Pro League, y hoy puedes hacer realidad tu sueño de ver fútbol saudí asegurando ya tus entradas.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial que necesitas para conseguir entradas para el Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, incluido dónde comprarlas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Qadsiah vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas de partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección "Fixture/Tickets" dentro de la pestaña "Matches". Puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal.

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Los aficionados también pueden reservar entradas a través de la plataforma WeBook.com, socio oficial de venta de entradas de la Saudi Pro League.

Aunque el portal oficial de la liga es la forma más segura para que los seguidores compren entradas del Al-Ettifaq, quienes quieran asistir a un partido pueden considerar sitios secundarios de reventa como Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificados y un proceso de reserva online sencillo para este partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.

Sin embargo, los grandes acontecimientos, como el derbi del Este o cuando el Al-Ettifaq recibe al Al-Hilal o al Al-Nassr, cuestan más, especialmente en las zonas de mejor visibilidad.

También hay opciones secundarias de reventa para comprar entradas de la Saudi Pro League, como Ticombo, donde las entradas disponibles más baratas para este partido representan la mejor puerta de acceso en términos de valor para los aficionados que quieran asistir. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio oficial de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de su fecha.

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Formulario

ITT
L0-1
NEO
W0-2
AFS
W3-1
DIR
W0-2
AHL
W3-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALI

ALI - Formulario

ALF
W0-1
ALN
L2-3
DIR
L0-3
ABH
W0-1
AFS
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al QuadisiyaEmpateAl Ittifaq
3
1
1
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
4
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
F
12Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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