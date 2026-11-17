El Al Nassr recibe al Al-Sadd el martes 24 de noviembre de 2026 en un emocionante duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El esperado encuentro se disputará en el emblemático Al-Awwal Park de Riad.

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¿Cuándo empieza el Al Nassr FC vs Al-Sadd de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al Nassr recibe al Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC. La hora de inicio y los detalles del estadio se confirmarán cuando se acerque el partido.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr vs Al-Sadd?

La mejor opción para conseguir localidades son los portales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma específica de Al-Awwal Park. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar las localidades disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr vs Al-Sadd?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido parten de unos asequibles 35 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para localidades en la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 80 SAR para las entradas generales. Comprar cuanto antes es la mejor estrategia para asegurarse el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al Nassr FC vs Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Nassr FC y el Al-Sadd

El Al Nassr ha ganado sus últimos cinco partidos entre la Liga Profesional Saudí y la Liga de Campeones Élite de la AFC, con 18 goles a favor y ocho en contra durante esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-2 ante el Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones y, antes, venció por 5-3 al Al Kholood en liga. Previamente se impuso al Al-Faisaly, al Neom SC y al Neftchi Fargona, manteniendo su rendimiento ofensivo en ambas competiciones.

El Al-Sadd suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió por 3-4 ante el Al-Rayyan en la Stars League el 8 de noviembre, mientras que el 2 de noviembre empató 0-0 con el Al Ahli en la Liga de Campeones. Entre sus resultados anteriores figuran una victoria por 4-1 ante el Al-Shamal y empates frente al Al Qadsiah. En esos cinco encuentros marcó nueve goles y encajó otros nueve.

Al Nassr FC vs Al-Sadd: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando el Al-Sadd venció por 2-1 al Al Nassr en este estadio en la Liga de Campeones Élite de la AFC. En sus últimos cinco duelos en esta competición, el Al Nassr ganó dos, el Al-Sadd ganó otros dos y uno terminó en empate, un balance que refleja lo igualados que han estado esos encuentros. Entre los enfrentamientos anteriores figuran una victoria del Al Nassr por 3-1 en abril de 2021 y un empate 2-2 en casa en febrero de 2020.