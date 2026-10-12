La segunda jornada de la AFC Champions League Elite depara un emocionante duelo: el gigante saudí Al Nassr recibirá al campeón uzbeko Neftchi Fergana en el Alawwal Park de Riad.

Tras una intensa jornada inaugural, Cristiano Ronaldo y el Al Nassr buscarán recuperarse con fuerza en casa. El Neftchi llega a Riad con solidez táctica y disciplina, lo que augura un duelo imprevisible por la supremacía continental.

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¿Cuándo comienza el Al Nassr FC contra el Neftchi Fargona de la AFC Champions League Elite?

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Nassr contra el Neftchi Fargona. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo confirmados en tu región.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr contra el Neftchi?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente a través de Webook.com, la plataforma del equipo anfitrión. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas generales en el portal oficial en cuanto comience la venta al público.

Si las entradas de la web oficial se agotan, GrintaHub es una alternativa. Esta plataforma de reventa ofrece una opción segura a los aficionados que buscan asiento una vez agotadas las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr contra el Neftchi?

Las entradas generales estándar en la plataforma oficial de venta cuestan a partir de 30 SAR, mientras que los asientos de categorías superiores, más próximos al terreno de juego, alcanzan precios más altos.

En plataformas de reventa como GrintaHub, las entradas cuestan a partir de unos 100 SAR, según la categoría del asiento y la demanda en cada momento.

Al Nassr FC contra Neftchi Fargona en la AFC Champions League Elite: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Nassr FC y el Neftchi Fargona

El Al Nassr llega a este partido con un balance irregular de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante el Al-Ain en la AFC Champions League Elite, la más abultada de su campaña. Antes empató 1-1 con el Al Khaleej en la Liga Profesional Saudí y ganó 2-1 al Abha. En esos cinco partidos, el Al Nassr marcó siete goles y encajó nueve, unas cifras que reflejan la fragilidad defensiva que Postecoglou debe corregir.

El Neftchi Fargona atraviesa un buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. En el más reciente ganó 1-0 al Lokomotiv Tashkent en la liga uzbeka, y en su anterior encuentro de la Champions League venció 1-0 al Al Quwa Al Jawiya. Su única derrota en esta racha fue un contundente 6-2 ante el Nasaf Qarshi, aunque desde entonces ha encadenado dos victorias. Marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Al Nassr FC contra Neftchi Fargona: Antecedentes recientes

Los datos disponibles no registran enfrentamientos anteriores entre el Al Nassr y el Neftchi Fargona. Este será el primer duelo entre ambos clubes.







