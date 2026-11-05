El Al Nassr recibe al Al Shabab el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 7 de mayo de 2026, el Al Nassr logró una entretenida victoria a domicilio por 4-2 gracias a las destacadas actuaciones de João Félix y Cristiano Ronaldo. El Al Shabab intentará cambiar la dinámica en su próximo encuentro, después de haber tenido dificultades para contener con regularidad el potente ataque del Al Nassr en los últimos partidos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Nassr contra el Al Shabab, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Nassr FC contra el Al Shabab de la Liga Profesional Saudí?

El Al Nassr contra el Al Shabab se disputa el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Nassr FC contra el Al Shabab de la Liga Profesional Saudí?

Según los detalles de la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Ittihad contra el Al Ahli:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas o páginas web oficiales de venta de entradas del Al Nassr FC para los partidos que se disputan en el Al-Awwal Park.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr FC contra el Al Shabab de la Liga Profesional Saudí?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre el Al Nassr FC y el Al Shabab:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales / grada alta (fondos): Suelen costar a partir de unos 30 a 75 SAR .

Suelen costar a partir de unos . Asientos en la zona intermedia y los laterales: Por lo general, cuestan entre 90 y 250 SAR .

Por lo general, cuestan entre . Categoría 1 / zona prémium de la grada baja: Suelen costar entre 250 y 600 SAR .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Cuestan a partir de unos 1.500 SAR o más, según el servicio exclusivo de restauración y el acceso a las salas VIP.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta primaria del club, plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa en la grada alta / fondos: Cuestan a partir de unos 70 a 230 SAR , según la demanda y la ubicación exacta del sector.

Cuestan a partir de unos , según la demanda y la ubicación exacta del sector. Reventa en la grada baja de los laterales: Por lo general, cuestan entre 300 y 870 SAR .

Por lo general, cuestan entre . Reventa de entradas para salas VIP y hospitalidad prémium: Cuestan a partir de unos 1.450 a 2.200 SAR o más.

Al Nassr FC contra Al Shabab en la Liga Profesional Saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Nassr FC y el Al Shabab

El Al Nassr llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue un 4-0 ante el Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC en septiembre. Solo en la Liga Profesional Saudí, ha ganado sus últimos cuatro partidos, entre ellos un 3-0 frente al Al Diriyah y un 1-0 ante el Neom SC, antes de imponerse por 3-1 al Al-Faisaly en el más reciente. Ha marcado 11 goles en esos cinco encuentros, una muestra de su constante peligro en ataque bajo las órdenes de Postecoglou.

La trayectoria reciente del Al Shabab es más irregular. Ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. En el más reciente se impuso por 3-1 a domicilio al Al Fateh. Antes empató 2-2 con el Al-Faisaly y venció por 3-0 al Al-Taawoun, aunque el empate sin goles ante el Al-Fayha y la derrota por 2-1 frente al Al Kholood al principio de esa serie ponen de manifiesto una irregularidad que Letsch querrá corregir.

Al Nassr FC contra Al Shabab: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Al Nassr venció por 4-2 al Al Shabab en su estadio en un partido de la Liga Profesional Saudí. El Al Nassr ha ganado tres de los últimos cinco duelos entre los clubes, con un empate y una derrota, y ha marcado 14 goles en esos encuentros frente a los nueve del Al Shabab. El balance de enfrentamientos directos favorece al equipo local, que ha demostrado ser difícil de batir en este duelo independientemente del estadio.