El Al Nassr recibe al Al Shabab el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 7 de mayo de 2026, el Al Nassr logró una entretenida victoria a domicilio por 4-2 gracias a las destacadas actuaciones de João Félix y Cristiano Ronaldo. El Al Shabab intentará cambiar la tendencia en su próximo encuentro tras sus dificultades para frenar con regularidad el potente ataque del Al Nassr en los últimos partidos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Nassr-Al Shabab, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Nassr FC-Al Shabab de la Liga Profesional Saudí?

El Al Nassr-Al Shabab se disputa el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad.

1ª División - Jornada 15 12 dic 2026 - 12:30 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Nassr FC-Al Shabab de la Liga Profesional Saudí?

Según la información sobre las entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Ittihad-Al Ahli:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Puedes comprar entradas directamente a través de las plataformas o páginas web oficiales del Al Nassr FC para los partidos que se disputan en el Al-Awwal Park.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan los cupos de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr FC-Al Shabab de la Liga Profesional Saudí?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre el Al Nassr FC y el Al Shabab:

1. Canales oficiales del club

Entrada general / grada alta detrás de las porterías: Suelen partir de unos 30 a 75 SAR .

Suelen partir de unos . Asientos en la zona intermedia y los laterales: Generalmente oscilan entre 90 y 250 SAR .

Generalmente oscilan entre . Categoría 1 / zona prémium de la grada baja: Suelen costar entre 250 y 600 SAR .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de unos 1.500 SAR o más, según el servicio exclusivo de restauración y el acceso a las salas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas en la grada alta o detrás de las porterías: Parten de unos 70 a 230 SAR , según la demanda y la ubicación exacta del sector.

Parten de unos , según la demanda y la ubicación exacta del sector. Reventa de entradas en la grada baja lateral: Generalmente oscilan entre 300 y 870 SAR .

Generalmente oscilan entre . Reventa de entradas para salas VIP y servicios de hospitalidad prémium: Parten de unos 1.450 a 2.200 SAR o más.

Al Nassr FC-Al Shabab de la Liga Profesional Saudí: todo lo que debes saber

Estado de forma del Al Nassr FC y el Al Shabab

El Al Nassr llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue un 4-0 ante el Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC, en septiembre. En la Liga Profesional Saudí ha ganado sus últimos cuatro partidos, entre ellos un 3-0 al Al Diriyah y un 1-0 al Neom SC, antes de imponerse al Al-Faisaly por 3-1 en el más reciente. Ha marcado 11 goles en esos cinco encuentros y ha mostrado una amenaza ofensiva constante bajo las órdenes de Postecoglou.

Los resultados recientes del Al Shabab son más irregulares. Ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. En el más reciente venció por 3-1 a domicilio al Al Fateh. Antes empató 2-2 con el Al-Faisaly y derrotó por 3-0 al Al-Taawoun, aunque el empate sin goles ante el Al-Fayha y la derrota por 2-1 frente al Al Kholood, anteriores en esa serie, ponen de manifiesto una irregularidad que Letsch querrá corregir.

Al Nassr FC-Al Shabab: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Al Nassr venció por 4-2 al Al Shabab en el campo de este último en un partido de la Liga Profesional Saudí. El Al Nassr ha ganado tres de los últimos cinco duelos entre ambos clubes, con un empate y una derrota. Ha marcado 14 goles en esos partidos, frente a los nueve del Al Shabab. El balance de enfrentamientos directos favorece al equipo local, que ha demostrado ser difícil de batir en este duelo independientemente del escenario.