El Al Ittihad recibe al Pakhtakor el 23 de noviembre de 2026 en un esperado duelo de la Liga de Campeones de la AFC Élite. El encuentro de la fase de grupos se disputará en el espectacular King Abdullah Sports City de Yeda.

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¿Cuándo empieza el Al Ittihad vs. Pakhtakor Tashkent de la Liga de Campeones de la AFC Élite?

El Al Ittihad vs. Pakhtakor se disputa el lunes 23 de noviembre de 2026, a las 22:15, hora de Arabia Saudí, en el King Abdullah Sports City de Yeda.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ittihad vs. Pakhtakor?

La mejor opción para conseguir asiento son los canales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Webook. Se recomienda consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma secundaria Grintahub. En su página dedicada a este encuentro de la Liga de Campeones de la AFC Élite puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad vs. Pakhtakor?

Encontrar la entrada más barata suele ser el principal objetivo tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan desde unos asequibles 15 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para asientos en la grada inferior.

En plataformas del mercado secundario como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 75 SAR para las entradas de acceso general. Comprar cuanto antes es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda en los días previos al partido.

Al Ittihad vs. Pakhtakor Tashkent de la Liga de Campeones de la AFC Élite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad y el Pakhtakor Tashkent

El Al Ittihad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-4 en casa ante el Al-Ain en la Liga de Campeones de la AFC Élite. Antes venció al Al-Ettifaq por 4-1 y al Al Diriyah por 2-0 en la Liga Profesional Saudí, y se impuso por 2-1 a domicilio al Neftchi Fargona en competición continental. En esos cinco partidos marcó nueve goles y encajó diez.

El Pakhtakor ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido tres. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Kokand 1912 en la Liga de Uzbekistán, pero antes sufrió una dura derrota por 2-6 frente al Al Nassr en la Liga de Campeones de la AFC Élite. También perdió por 1-0 ante el Al Quwa Al Jawiya en competición continental. En esos cinco encuentros, el conjunto uzbeko marcó siete goles y encajó once.

Al Ittihad vs. Pakhtakor Tashkent: enfrentamientos directos recientes

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó en mayo de 2012, cuando el Pakhtakor recibió al Al Ittihad en la Liga de Campeones de la AFC Élite y perdió por 1-2. En el partido de ida de aquella temporada, el Al Ittihad ganó por 4-0 en casa. En los cuatro enfrentamientos de los que se dispone de datos, el Al Ittihad ha conseguido tres victorias y se ha registrado un empate. El Pakhtakor aún no ha logrado vencer al conjunto saudí.