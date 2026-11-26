El Al Ittihad recibe al Al Ahli el jueves 26 de noviembre de 2026 en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Yeda.

En su enfrentamiento más reciente en la Liga Saudí, disputado el 6 de marzo de 2026, el Al Ahli se impuso por un convincente 3-1 a su rival de la misma ciudad. El Al Ahli ha llevado la ventaja en los últimos duelos directos: suma cuatro victorias y un empate en sus seis últimos partidos de liga contra el Al Ittihad.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Ittihad-Al Ahli, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Ittihad-Al Ahli de la Liga Saudí?

El Al Ittihad-Al Ahli se disputa en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Yeda el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 11 dic 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ittihad-Al Ahli de la Liga Saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Ittihad-Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en los portales o sitios web oficiales de venta de entradas del Al Ittihad o del Al Ahli antes del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad-Al Ahli de la Liga Saudí?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Liga Saudí entre el Al Ittihad y el Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

Grada superior estándar: Los asientos de entrada general en la grada superior cuestan desde unos 59 SAR .

Los asientos de entrada general en la grada superior cuestan desde unos . Entrada general y gradas inferiores: Los precios suelen oscilar entre 60 y 150 SAR .

Los precios suelen oscilar entre . Categorías prémium y junto a la banda: Suelen costar entre 250 y 600 SAR .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Pueden superar los 1.000 SAR, según el paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa estándar y grada superior: Los precios parten de unos 350 a 550 SAR .

Los precios parten de unos . Reventa prémium en la grada inferior: Los precios suelen oscilar entre 900 y más de 2.000 SAR.

Al Ittihad-Al Ahli en la Liga Saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad y del Al Ahli

El Al Ittihad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el 23 de octubre, ganó 2-0 en casa al Al Diriyah en la Liga Saudí, después de imponerse 4-1 a domicilio al Al-Ettifaq. Su única derrota en esa racha llegó en la Liga de Campeones Élite de la AFC, con un 2-1 ante el Shabab Al-Ahli Dubai. En esos cinco partidos ha marcado 10 goles y ha encajado cuatro.

El Al Ahli ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Al Khaleej en la Liga Saudí el 23 de octubre. También ganó 4-0 a domicilio al Al Fateh. Su única derrota llegó contra el Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental de la FIFA. El Al Ahli ha marcado 13 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Al Ittihad-Al Ahli: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria del Al Ahli por 3-1 en casa en la Liga Saudí el 6 de marzo de 2026. En los últimos cinco duelos directos, el Al Ahli ha ganado tres, el Al Ittihad uno y otro partido acabó en empate. La única victoria del Al Ittihad en esa serie llegó en casa en octubre de 2024, cuando se impuso por 1-0.