El Al Hilal recibe al Al Ittihad en el Kingdom Arena de Riad en uno de los partidos más esperados de la temporada de la Saudi Pro League, un duelo entre dos de los clubes más laureados del país que tiene entidad propia de Clásico. El Al Hilal afronta el choque con la intención de resarcirse tras acabar subcampeón la pasada temporada, mientras que el Al Ittihad, el club más antiguo de Arabia Saudí, viaja a Riad con el nuevo entrenador Jens Wissing con el objetivo de reconstruirse después de una campaña decepcionante.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

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¿Cuándo es el Al Hilal vs Al Ittihad?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Jue. 17 sep. 2026 Al Hilal vs Al Ittihad Kingdom Arena, Riad, Arabia Saudí Entradas

Este Clásico de la Saudi Pro League se disputa en el estadio del Al Hilal en Riad. Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, la hora exacta del saque inicial puede ajustarse más cerca de la fecha del encuentro por motivos de retransmisión, así que consulta el enlace de entradas de arriba para ver los últimos detalles confirmados antes de viajar.

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad?

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de venta del Al Hilal, aunque para un partido de esta magnitud, con dos de los clubes más exitosos y con mayor apoyo de la liga, las asignaciones oficiales suelen agotarse con enorme rapidez una vez salen a la venta, normalmente una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través del mercado secundario es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin él.

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Dada la calidad que habrá sobre el césped, desde los fichajes veraniegos del Al Hilal hasta la continua dependencia del Al Ittihad de Benzema, es probable que este Clásico sea una de las entradas más solicitadas de la temporada, por lo que comprar pronto es la opción más segura.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ittihad?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo, en líneas generales, de las más asequibles del fútbol mundial, aunque es probable que los precios para un partido de este nivel estén bastante por encima de la media de la liga.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 50 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales. Las categorías prémium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 1.500 SAR, mientras que las opciones VIP y hospitality, incluidos el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR en partidos de alto perfil como este.

En el mercado secundario, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen la mejor opción en relación calidad-precio para los aficionados que simplemente quieren estar dentro del Kingdom Arena para ver frente a frente a dos de los clubes más grandes del fútbol saudí. Dado el perfil de ambos equipos y la historia detrás de este duelo, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar pronto es la mejor forma de asegurar el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

El Kingdom Arena es el estadio del Al Hilal desde febrero de 2024 y es uno de los recintos más modernos y tecnológicamente avanzados de Arabia Saudí. Ubicado en Boulevard City, en el noroeste de Riad, el estadio puede albergar hasta 30.000 espectadores en su configuración para fútbol y cuenta con un techo retráctil, además de una pantalla de vídeo de cuatro lados suspendida sobre el punto central.

Nombre del estadio: Kingdom Arena Ubicación: Boulevard City, Riad, Arabia Saudí Club local: Al Hilal Capacidad: Aproximadamente 30.000 Superficie: Césped

La construcción del Kingdom Arena comenzó a mediados de 2023, con Kingdom Holding Company invirtiendo en el recinto a cambio de los derechos de nombre, y el Al Hilal acordando convertirlo en su hogar permanente. Más allá del fútbol, el estadio también es un punto central del calendario de entretenimiento invernal de la Riyadh Season, al albergar conciertos y otros grandes eventos a lo largo del año. Los aficionados que acudan a partidos en el Kingdom Arena pueden esperar una experiencia de día de partido de última generación, con excelentes líneas de visión e instalaciones modernas en todo el recinto.