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1ª División
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Cómo conseguir entradas para el Al Hilal vs Al Hazem: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División

Al Hilal se enfrenta a Al Hazem en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al Hilal se enfrenta a Al Kholood el lunes 19 de octubre de 2026 en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz, en Abha.

En su encuentro de liga más reciente, el 2 de mayo de 2026, Al Hilal logró una cómoda victoria a domicilio por 0-3 en el estadio Al-Hazem Club. Los goles de Karim Benzema, Marcos Leonardo y un penalti tardío de Rúben Neves sellaron ese triunfo contundente para Al Hilal.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Hilal vs Al Hazem, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Hilal vs Al Hazem de la Saudi Pro League?

El Al Hilal vs Al Hazem comienza el lunes 19 de octubre de 2026 en el estadio Prince Faisal bin Fahd, en Riad.

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1ª División - Jornada 10
Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal vs Al Hazem de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal y Al Hazem, sigue estas principales opciones y pasos de compra:

1. Plataformas oficiales principales

  • Plataforma Webook: La principal plataforma oficial de venta de entradas para grandes eventos y partidos en Arabia Saudí, incluidos los encuentros de la Saudi Pro League disputados en Riad.
  • App Blu Store: La aplicación móvil oficial del club Al Hilal, donde las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a disposición primero de forma exclusiva para los socios del club antes de abrirse al público general.

2. Mercado secundario y de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, las plataformas secundarias de entradas como GrintaHub suelen ofrecer entradas de reventa, aunque los precios pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Hazem de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el Al Hilal vs Al Hazem en la Saudi Pro League suelen oscilar entre 50 SAR y más de 1.500 SAR, según la categoría del asiento y la ubicación en el estadio:

1. Plataformas oficiales principales

  • Categoría 3 (detrás de las porterías / anillo superior): 50 SAR - 75 SAR
  • Categoría 2 (esquina / grada lateral estándar): 100 SAR - 150 SAR
  • Categoría 1 (tribuna principal / asientos laterales inferiores): 200 SAR - 350 SAR
  • Premium / hospitalidad VIP: 500 SAR - más de 1.500 SAR

2. Precios del mercado secundario

Los precios en plataformas secundarias de entradas como GrintaHub fluctúan según la disponibilidad, la demanda y la ubicación de los asientos a medida que se acerca el día del partido.

  • Categoría 3 (reventa detrás de las porterías / anillo superior): 75 SAR - 120 SAR
  • Categoría 2 (reventa en esquina / grada lateral): 150 SAR - 250 SAR
  • Categoría 1 (reventa en tribuna principal inferior): 300 SAR - 550 SAR
  • Reventa VIP y hospitalidad premium: 600 SAR - más de 2.000 SAR

Al Hilal vs Al Hazem en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Hilal vs Al Hazem

Al Hilal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, y su única derrota llegó en una caída por 0-2 ante Neom SC el 7 de septiembre. Antes de ese tropiezo, había vencido a Al Shabab por 2-0, arrollado a Al Ahli por 3-0 y ganado fuera de casa por 1-5 ante Al Khaleej. A lo largo de esos cinco partidos, ha marcado 12 goles y ha encajado tres.

Los últimos cinco partidos de liga de Al Hazem se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 sobre Al-Taawoun el 8 de septiembre, y también empató 1-1 con Al Shabab. Ha marcado cinco goles y ha encajado seis durante esa racha.

HIL

HIL - Formulario

AHL
W3-0
ALS
W0-2
NEO
L0-2
ALT
W0-6
ALG
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ALH

ALH - Formulario

ITT
L3-2
ALS
D1-1
AFS
D0-0
ALT
W1-0
AHL
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Hilal vs Al Hazem: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026, cuando Al Hazem recibió a Al Hilal en la Saudi Pro League y perdió por 0-3. Antes de eso, Al Hilal ganó 3-0 en casa el 8 de enero de 2026. En los últimos cinco partidos registrados entre ambos clubes, Al Hilal ha ganado los cinco, con 19 goles marcados y solo tres encajados.

Cara a cara

Al HilalEmpateAl Hazem
5
0
0
1ª División
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
F
1ª División
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
F
1ª División
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
4
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
1
F
1ª División
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
9
F
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Hazem badge
Al Hazem
ALH
0
F
22Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron1/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso

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