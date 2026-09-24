Cómo conseguir entradas para el Al Hilal vs Al Hazem: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al Hilal se enfrenta a Al Kholood el lunes 19 de octubre de 2026 en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz, en Abha.

En su encuentro de liga más reciente, el 2 de mayo de 2026, Al Hilal logró una cómoda victoria a domicilio por 0-3 en el estadio Al-Hazem Club. Los goles de Karim Benzema, Marcos Leonardo y un penalti tardío de Rúben Neves sellaron ese triunfo contundente para Al Hilal.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Hilal vs Al Hazem de la Saudi Pro League?

El Al Hilal vs Al Hazem comienza el lunes 19 de octubre de 2026 en el estadio Prince Faisal bin Fahd, en Riad.

1ª División - Jornada 10 19 oct 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hilal vs Al Hazem de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal y Al Hazem, sigue estas principales opciones y pasos de compra:

1. Plataformas oficiales principales

Plataforma Webook: La principal plataforma oficial de venta de entradas para grandes eventos y partidos en Arabia Saudí, incluidos los encuentros de la Saudi Pro League disputados en Riad.

App Blu Store: La aplicación móvil oficial del club Al Hilal, donde las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a disposición primero de forma exclusiva para los socios del club antes de abrirse al público general.

2. Mercado secundario y de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, las plataformas secundarias de entradas como GrintaHub suelen ofrecer entradas de reventa, aunque los precios pueden variar en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Hazem de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el Al Hilal vs Al Hazem en la Saudi Pro League suelen oscilar entre 50 SAR y más de 1.500 SAR, según la categoría del asiento y la ubicación en el estadio:

1. Plataformas oficiales principales

Categoría 3 (detrás de las porterías / anillo superior): 50 SAR - 75 SAR

Categoría 2 (esquina / grada lateral estándar): 100 SAR - 150 SAR

Categoría 1 (tribuna principal / asientos laterales inferiores): 200 SAR - 350 SAR

Premium / hospitalidad VIP: 500 SAR - más de 1.500 SAR

2. Precios del mercado secundario

Los precios en plataformas secundarias de entradas como GrintaHub fluctúan según la disponibilidad, la demanda y la ubicación de los asientos a medida que se acerca el día del partido.

Categoría 3 (reventa detrás de las porterías / anillo superior): 75 SAR - 120 SAR

Categoría 2 (reventa en esquina / grada lateral): 150 SAR - 250 SAR

Categoría 1 (reventa en tribuna principal inferior): 300 SAR - 550 SAR

Reventa VIP y hospitalidad premium: 600 SAR - más de 2.000 SAR

Al Hilal vs Al Hazem en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Hilal vs Al Hazem

Al Hilal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, y su única derrota llegó en una caída por 0-2 ante Neom SC el 7 de septiembre. Antes de ese tropiezo, había vencido a Al Shabab por 2-0, arrollado a Al Ahli por 3-0 y ganado fuera de casa por 1-5 ante Al Khaleej. A lo largo de esos cinco partidos, ha marcado 12 goles y ha encajado tres.

Los últimos cinco partidos de liga de Al Hazem se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 sobre Al-Taawoun el 8 de septiembre, y también empató 1-1 con Al Shabab. Ha marcado cinco goles y ha encajado seis durante esa racha.

Al Hilal vs Al Hazem: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026, cuando Al Hazem recibió a Al Hilal en la Saudi Pro League y perdió por 0-3. Antes de eso, Al Hilal ganó 3-0 en casa el 8 de enero de 2026. En los últimos cinco partidos registrados entre ambos clubes, Al Hilal ha ganado los cinco, con 19 goles marcados y solo tres encajados.