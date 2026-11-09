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AFC Liga de Campeones
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Cómo conseguir entradas para el Al Hilal contra el Al-Ain: precios de la Liga de Campeones Élite de la AFC, información del partido, venta de última hora y más

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Al Hilal se enfrenta a Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Así puedes conseguir tus entradas.

Al Hilal se enfrenta a Al Ain en un gran duelo de la fase de grupos de la AFC Champions League Elite el martes 24 de noviembre de 2026. El encuentro se disputará en el moderno Kingdom Arena de Riad.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre el partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y apoyar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo empieza el Al Hilal vs Al-Ain de la AFC Champions League Elite?

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Hilal vs Al-Ain de la AFC Champions League Elite. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el partido para conocer los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo confirmados.

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AFC Liga de Campeones - Jornada 6

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Ain?

La mejor opción para conseguir asiento son los canales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Blu Store. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se habiliten los cupos de preventa y venta general antes del partido.

La plataforma de reventa Grintahub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. Puedes consultar los asientos disponibles y comprar entradas para este duelo de la AFC Champions League Elite en la página dedicada al partido de Grintahub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Ain?

Encontrar la entrada más barata suele ser el principal objetivo tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. En los canales oficiales del club, las entradas estándar de acceso general para este partido cuestan desde 35 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de unos 85 SAR para las entradas de acceso general. Actuar pronto es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al Hilal vs Al-Ain en la AFC Champions League Elite: todo lo que debes saber

Estado de forma de Al Hilal y Al-Ain

Al Hilal ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Saudi Pro League y la AFC Champions League Elite. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Shabab Al Ahli Dubai en la competición continental el 3 de noviembre. Antes había ganado por 2-0 a Al Fateh en liga y por 2-3 a domicilio frente a Al Qadsiah. Su único tropiezo en esa racha fue la derrota por 3-1 ante Al-Shamal en la AFC Champions League Elite el 27 de octubre. En esos cinco partidos, Al Hilal marcó ocho goles y encajó cuatro.

Al-Ain ha conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue el triunfo por 4-1 ante Al Ittihad en la AFC Champions League Elite el 2 de noviembre. También venció por 2-1 a Tractor en la competición continental, pero perdió contra Shabab Al Ahli Dubai tanto en la President's Cup como en la ADNOC Pro League. Su partido más reciente terminó con un empate 0-0 ante Al-Wahda el 8 de noviembre.

HIL

HIL - Formulario

ALH
W1-0
ALQ
W2-3
ALS
L3-1
ALF
W2-0
ALA
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALA

ALA - Formulario

ALA
L2-0
ALA
L3-2
TRA
W2-1
ITT
W1-4
ALW
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Hilal vs Al-Ain: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la AFC Champions League Elite en octubre de 2024, cuando Al-Ain recibió a Al Hilal y perdió por 4-5. Antes, Al Hilal había vencido a Al-Ain por 2-1 en casa en abril de 2024, mientras que Al-Ain ganó por 4-2 en su campo en la ida de esa misma eliminatoria. En los cinco enfrentamientos directos registrados en esta competición, Al Hilal ha ganado tres veces y Al-Ain, dos. Entre ambos equipos sumaron 19 goles en esos partidos.

Cara a cara

Al HilalEmpateAl-Ain
4
0
1
AFC Liga de Campeones
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Al-Ain
ALA
4
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Al Hilal
HIL
5
F
AFC Liga de Campeones
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Al Hilal
HIL
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
1
F
AFC Liga de Campeones
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Al-Ain
ALA
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
F
AFC Liga de Campeones
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
0
F
AFC Liga de Campeones
Al-Ain badge
Al-Ain
ALA
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
F
12Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

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