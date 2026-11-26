El Al Hilal se enfrenta al Al Ain el martes 24 de noviembre de 2026 en un gran duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro se disputará en el moderno Kingdom Arena de Riad.

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¿Cuándo empieza el Al Hilal-Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Hilal-Al Ain de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Consulta esta página cuando se acerque el partido para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 7 dic 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal-Al Ain?

La mejor opción para conseguir asiento son las plataformas oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como Blu Store. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se habiliten los cupos de preventa y venta general antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal-Al Ain?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de quienes viajan para ver el partido como de los aficionados locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este encuentro parten de unos asequibles 35 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios de las entradas generales parten de aproximadamente 85 SAR. Comprar cuanto antes es la mejor forma de asegurarse el precio más bajo antes de que aumente la demanda el día del partido.

Al Hilal-Al Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que debes saber

Estado de forma del Al Hilal y el Al Ain

El Al Hilal ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la liga saudí y la Liga de Campeones Élite de la AFC. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Shabab Al Ahli Dubai en la competición continental el 3 de noviembre. Antes había ganado 2-0 al Al Fateh en liga y 2-3 a domicilio ante el Al Qadsiah. Su único tropiezo en esa racha llegó frente al Al-Shamal, que le derrotó por 3-1 en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 27 de octubre. En esos cinco encuentros, el Al Hilal marcó ocho goles y encajó cuatro.

El Al Ain ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue un triunfo por 4-1 ante el Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 2 de noviembre. También venció 2-1 al Tractor en la competición continental, pero perdió ante el Shabab Al Ahli Dubai tanto en la Copa del Presidente como en la ADNOC Pro League. Su partido más reciente terminó en empate a cero frente al Al-Wahda el 8 de noviembre.

Al Hilal-Al Ain: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Liga de Campeones Élite de la AFC en octubre de 2024, cuando el Al Ain recibió al Al Hilal y perdió 4-5. Antes, el Al Hilal había ganado 2-1 al Al Ain en casa en abril de 2024, mientras que el Al Ain se impuso 4-2 en su estadio en la ida de esa misma eliminatoria. En los cinco enfrentamientos directos registrados en esta competición, el Al Hilal ha ganado tres veces y el Al Ain, dos. Entre ambos marcaron 19 goles en esos partidos.