Al-Fayha se enfrenta a Al-Faisaly el sábado 31 de octubre de 2026 en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah.

Los enfrentamientos anteriores entre estos dos clubes suelen haber sido muy igualados, con empates destacados y duelos muy disputados sobre el terreno de juego. Ambos equipos consideran este partido de mitad de temporada una oportunidad vital para sumar tres puntos cruciales y escalar posiciones en la clasificación de la Saudi Pro League.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Fayha vs Al-Faisaly, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Fayha vs Al-Faisaly de la Saudi Pro League?

El Al-Fayha vs Al-Faisaly se disputa en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah el sábado 31 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 12 31 oct 2026 - 10:55 Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Fayha vs Al-Faisaly de la Saudi Pro League?

Las entradas para los partidos de la Saudi Pro League, incluidos los encuentros entre Al-Fayha y Al-Faisaly, suelen poder conseguirse a través de varias vías habituales:

1. Plataformas oficiales principales

Canales oficiales del club: Consulta las webs oficiales o los portales de venta de entradas de Al-Fayha FC o del club anfitrión para comprar las entradas directamente en la fuente una vez salgan a la venta.

Plataformas oficiales: Las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes del partido. Puedes consultar la web oficial de la Saudi Pro League en la sección del encuentro, o buscar directamente a través de las plataformas de WeBook, que actúan como socios oficiales de ticketing.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones principales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Fayha vs Al-Faisaly de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para partidos de la Saudi Pro League como el Al-Fayha contra Al-Faisaly varían en función de si las compras a través de canales oficiales principales o de mercados secundarios de reventa:

1. Plataformas oficiales principales

Asientos regulados y con tope de precio: Según las normas de la liga, el 30 por ciento del aforo del estadio tiene un precio máximo de 30 SAR o menos (con un mínimo de la liga de 10 SAR ).

Entrada general / asientos estándar: Suelen oscilar entre 35 SAR y 100 SAR .

Premium / tribuna principal: Suelen oscilar entre 100 SAR y 350 SAR en función de la categoría exacta.

VIP / paquetes hospitality: Pueden oscilar entre 500 SAR y 1.500+ SAR .

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de la venta principal del club, plataformas secundarias de entradas como GrintaHub ofrecen entradas en función de la demanda del mercado a partir de 200 SAR y 500+ SAR , mientras que los asientos premium, las opciones hospitality o las zonas de mayor demanda pueden dispararse significativamente.

Al-Fayha vs Al-Faisaly en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Fayha vs Al-Faisaly

Al-Fayha llega a este partido con una racha reciente de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de la Saudi Pro League, con ocho goles a favor y cinco en contra en ese periodo. Su compromiso más reciente terminó con un empate 0-0 ante Al Shabab, y anteriormente también empató 0-0 con Al-Taawoun en esa racha. La única victoria llegó ante Abha, con triunfo de Al-Fayha por 3-2, aunque cayó 2-1 frente a Al Ittihad.

Al-Faisaly llega en peor dinámica, sin victorias en sus últimos cinco partidos de liga, con dos empates y tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante Al Ittihad, y también sufrió una derrota por 3-1 frente a Al Qadsiah. Los dos empates fueron ante Al-Ettifaq y Al Hazem, ambos con 0-0 final, y el equipo solo marcó dos goles en esos cinco partidos.

Al-Fayha vs Al-Faisaly: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes en la Saudi Pro League terminó con un empate 0-0 en el Majmaah Sports City en febrero de 2022. En los últimos cinco duelos directos registrados, Al-Faisaly ha ganado dos veces y Al-Fayha una, con dos partidos terminados en empate. Entre esos cinco encuentros se repartieron 12 goles, siendo el resultado más dramático una victoria por 4-3 de Al-Faisaly en el campo de Al-Fayha en abril de 2019.