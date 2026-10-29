Al-Fayha recibe a Al Fateh el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Majmaah Sports City de Al Majma'ahh.

El historial de enfrentamientos directos muestra que Al-Ahli ha llevado tradicionalmente la iniciativa ante Al-Faisaly, aunque las diferencias suelen ser ajustadas. En sus últimos duelos ligueros antes de que Al-Faisaly pasara por una categoría inferior, los partidos entre ambos equipos fueron a menudo disputados y con muchos goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Ahli contra Al-Faisaly, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

El Al-Fayha contra Al Fateh se disputa en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah el viernes 20 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí:

1. Canales oficiales de los clubes

Plataforma oficial de la liga: Comprar directamente a través de los socios oficiales de venta de entradas de la Liga Profesional Saudí o de plataformas como Webook cuando se pongan a la venta las entradas para los partidos que los clubes disputan en casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

El precio de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al-Fayha y Al Fateh FC varía según se compren a través de los canales oficiales de venta inicial de los clubes o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades con precio regulado o económico: De 10 a 30 SAR (con una parte del aforo del estadio sujeta a los límites de precios de la liga).

De 10 a 30 SAR (con una parte del aforo del estadio sujeta a los límites de precios de la liga). Entrada general o localidades estándar: De 35 a 100 SAR, según la zona y la visibilidad.

De 35 a 100 SAR, según la zona y la visibilidad. Localidades prémium o de la tribuna principal: De 100 a 250 SAR para las zonas centrales con mejores vistas.

De 100 a 250 SAR para las zonas centrales con mejores vistas. Paquetes VIP y de hospitalidad: De 500 a más de 1.500 SAR por acceso exclusivo a salas y asientos preferentes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas generales o del graderío superior: De 150 a 300 SAR, según la demanda y la disponibilidad de entradas.

De 150 a 300 SAR, según la demanda y la disponibilidad de entradas. Reventa de localidades de categoría 1 o de la grada lateral: De 350 a 750 SAR para las codiciadas localidades del graderío inferior o con vistas centrales.

De 350 a 750 SAR para las codiciadas localidades del graderío inferior o con vistas centrales. Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: De 1.200 a más de 3.000 SAR.

Al-Fayha contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Fayha y Al Fateh FC

Al-Fayha no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional Saudí: ha registrado un empate y cuatro derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Al Khaleej, y también cayó por 2-1 frente a Al Ittihad anteriormente en la serie. Dos de sus cinco partidos terminaron en empate, incluidos el 1-1 ante Al Riyadh y el 0-0 frente a Al Shabab. En esos cinco encuentros marcó cuatro goles y encajó siete.

El balance reciente de Al Fateh en sus últimos cinco partidos es de una victoria, un empate y tres derrotas. Su triunfo por 3-2 en el campo de Al Hazem fue su resultado más reciente y supuso un impulso tras una racha que incluyó una derrota por 4-0 ante Al Ahli y otra por 4-2 frente a Neom SC. Empató 0-0 con Al-Taawoun en el quinto partido de la serie y, en los cinco encuentros, marcó siete goles y encajó nueve.

Al-Fayha contra Al Fateh FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria por 2-0 de Al-Fayha en casa en enero de 2026, en la Liga Profesional Saudí. En los últimos cinco duelos directos, Al-Fayha ha ganado dos veces, Al Fateh una y dos partidos han terminado en empate. Esos cinco encuentros han dejado un total de 11 goles.