Al Fateh se enfrenta a Al Khaleej el domingo 18 de octubre de 2026 en el Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium de Hofuf.

En sus últimos 14 enfrentamientos, Al Fateh ha sumado 8 victorias, frente a las 3 de Al Khaleej, además de 3 empates. En su encuentro liguero más reciente, el 24 de abril de 2026, Al Fateh logró una ajustada victoria en casa por 1-0 en el Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Fateh FC vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

El Al Fateh vs Al Khaleej se disputa en el Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium de Hofuf, el domingo 18 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 10 18 oct 2026 - 14:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Fateh FC vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Fateh FC y Al Khaleej, puedes adquirirlas online a través de las plataformas oficiales de venta de entradas de la Saudi Pro League o de plataformas secundarias de entradas como Ticombo.

1. Plataformas online oficiales y autorizadas

Al Fateh FC suele poner a la venta entradas en los portales oficiales de ticketing de la Saudi Pro League o a través de la plataforma de venta de entradas específica del club.

2. Plataformas secundarias de entradas

Si el partido agota las entradas en los canales principales, los aficionados pueden recurrir a plataformas secundarias de entradas como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar entradas puestas a la venta por otros seguidores, aunque los precios pueden fluctuar por encima o por debajo de su valor nominal en función de la demanda general del encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Fateh FC vs Al Khaleej de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Fateh FC y Al Khaleej dependen de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

1. Categoría 1 (asientos estándar) Las entradas estándar para las zonas habituales suelen costar entre 30 SAR y 50 SAR. Estas entradas cubren las secciones generales para aficionados locales y visitantes detrás de las porterías o en las esquinas del anillo superior.

2. Categoría 2 (premium / tribuna principal) Las entradas de gama media situadas en el lateral del terreno de juego y con visión centrada suelen oscilar entre 75 SAR y 150 SAR.

3. VIP y hospitality Los asientos VIP y los paquetes de hospitality suelen partir de 300 SAR y pueden llegar hasta 1.000 SAR o más, en función del acceso al lounge y de los servicios de catering incluidos.

4. Plataformas secundarias de entradas En plataformas secundarias de entradas como Ticombo, los precios suelen oscilar entre 100 SAR y 450+ SAR según la demanda, la ubicación del asiento y la cercanía del día del partido.

Al Fateh FC vs Al Khaleej, Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Fateh FC vs Al Khaleej

Al Fateh no ha logrado ninguna victoria en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante Al Diriyah, y en el anterior empató 0-0 con Al-Taawoun. A lo largo de esos cinco partidos, Al Fateh marcó tres goles y encajó cuatro, lo que refleja a un equipo que ha tenido dificultades en ambas áreas.

Al Khaleej tampoco ha conseguido ganar en sus últimos cinco encuentros ligueros, con tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con Al Riyadh, mientras que su derrota más dura en esta racha llegó ante Al Hilal, un 1-5. Marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Al Fateh FC vs Al Khaleej: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 24 de abril de 2026, cuando Al Fateh ganó 1-0 en casa en la Saudi Pro League. En los últimos cinco duelos directos, Al Fateh ha ganado tres veces y Al Khaleej una, con otro partido también cayendo del lado de Al Fateh a domicilio. Al Fateh ha tenido generalmente la sartén por el mango en este enfrentamiento, incluida una contundente victoria por 5-1 en el campo de Al Khaleej en abril de 2025.