Cómo conseguir entradas para el Al-Ettifaq vs Al Ittihad: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al-Ettifaq se enfrenta a Al Ittihad el domingo 18 de octubre de 2026 en el estadio Prince Mohamed bin Fahd de Dammam.

En su encuentro de liga más reciente, el 14 de mayo de 2026, Al-Ittihad logró una victoria a domicilio por 3-1 en el estadio Prince Mohammed Bin Fahd. Houssem Aouar y Moussa Diaby aportaron la pegada goleadora de Al-Ittihad en ese partido para asegurar los tres puntos.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al-Ettifaq vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

El Al-Ettifaq vs Al Ittihad comienza el domingo 18 de octubre de 2026 en el estadio Prince Mohamed bin Fahd de Dammam.

1ª División - Jornada 10 20 oct 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Ettifaq vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al-Ettifaq y Al Ittihad, puedes adquirirlas en la taquilla del estadio o por internet a través de las plataformas oficiales de venta de entradas de la Saudi Pro League o de plataformas secundarias de entradas como GrintaHub.

1. Plataformas online oficiales y autorizadas

La principal manera de conseguir entradas para los partidos de la Saudi Pro League es de forma digital a través de la plataforma del socio oficial de venta de entradas de la liga. La Saudi Pro League se asocia con distribuidores digitales de entradas para garantizar un acceso asequible y accesible en todos los recintos.

2. Mercados secundarios de entradas

Cuando se agotan las asignaciones primarias o se requieren secciones concretas de asientos, las plataformas secundarias de entradas sirven como una opción alternativa. Plataformas secundarias de entradas como GrintaHub alojan inventario de reventa de aficionados individuales y vendedores secundarios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ettifaq vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entreAl-Ettifaq y Al Ittihad dependen de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

1. Plataformas online oficiales y autorizadas

Las entradas oficiales primarias que se venden suelen oscilar entre 30 SAR para asientos de categoría estándar y 500+ SAR para opciones de asientos premium o de hospitalidad VIP.

2. Mercados secundarios de entradas

Los precios de reventa en plataformas como GrintaHub varían en función de la demanda, y a menudo empiezan en torno a 100 SAR a 150 SAR para asientos estándar y aumentan significativamente para ubicaciones privilegiadas o secciones agotadas.

Al-Ettifaq vs Al Ittihad en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Ettifaq vs Al Ittihad

Al-Ettifaq ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con tres goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 en casa ante Al-Faisaly, y su única victoria a domicilio en esta racha llegó contra Abha. Dos derrotas consecutivas, incluida una derrota por 3-0 ante Al Diriyah, precedieron a esa victoria.

Al Ittihad ha estado en gran forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga y un empate, con ocho goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 2-1 sobre Al-Fayha, y también venció a Al Nassr por 2-1 en un resultado destacado anteriormente en esta racha. Sus únicos puntos perdidos llegaron en un empate sin goles con Al Fateh.

Al-Ettifaq vs Al Ittihad: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 14 de mayo de 2026, cuando Al Ittihad ganó 3-1 a domicilio ante Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Al Ittihad tiene el mejor balance, con tres victorias frente a una de Al-Ettifaq, con otra victoria más de Al Ittihad también registrada. La única victoria de Al-Ettifaq en esta racha fue un triunfo a domicilio por 1-0 ante Al Ittihad en enero de 2026.