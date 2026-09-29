Al Diriyah se enfrenta a Neom SC el viernes 30 de octubre de 2026 en Al-Awwal Park, en Riad.

Al Diriyah llega a este partido en busca de regularidad después de haber sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus cinco encuentros ligueros anteriores. NEOM SC afronta el choque con una dinámica reciente más fuerte, tras haber logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluida una impresionante victoria por 2-0 a domicilio contra Al Hilal.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Diriyah vs Neom SC de la Saudi Pro League?

El Al Diriyah vs Neom SC se disputa en Al-Awwal Park, en Riad, el viernes 30 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 12 30 oct 2026 - 10:50 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Diriyah vs Neom SC de la Saudi Pro League?

1. Plataformas oficiales primarias

Plataformas oficiales: Las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes del partido. Puedes consultar la web oficial de la Saudi Pro League en la sección de partidos, o buscar directamente en las plataformas Kingdom Arena y WeBook, que actúan como socios oficiales de venta de entradas.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Diriyah vs Neom SC de la Saudi Pro League?

Para partidos de la Saudi Pro League como el Al Diriyah contra Neom SC, el precio de las entradas suele abarcar varios niveles dependiendo de la categoría del asiento y de dónde se compren:

1. Plataformas oficiales primarias

Estándar / admisión general: Las entradas oficiales primarias para categorías estándar suelen oscilar entre 30 SAR y 100 SAR , lo que las hace accesibles para los aficionados habituales en día de partido.

Asientos prémium y de banda: Las secciones con mejor visión a lo largo de las bandas suelen costar entre 250 SAR y 600 SAR .

VIP y hospitalidad: Los paquetes de alta gama con acceso a sala y catering pueden comenzar en torno a 1.200 SAR o más.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen entradas según la demanda del mercado a partir de 195 SAR hasta 1.940 SAR+ , mientras que los asientos prémium, las opciones de hospitalidad o las zonas de alta demanda pueden subir considerablemente más.

Al Diriyah vs Neom SC, Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Diriyah vs Neom SC

Al Diriyah afronta este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de la Saudi Pro League. Su compromiso más reciente terminó con un empate sin goles ante Abha, mientras que su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 3-0 a domicilio sobre Al-Ettifaq. En esos cinco partidos ha marcado cinco goles y ha encajado cuatro, un registro que refleja a un equipo con capacidad ofensiva, pero propenso a la irregularidad.

La forma reciente de Neom SC cuenta una historia más positiva. El equipo de Galtier ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos de liga, con diez goles marcados en el proceso. Venció por 4-2 a Al Fateh FC en su encuentro más reciente y encadenó victorias consecutivas sobre Al Hilal y Al Khaleej después de una derrota frente a Al Riyadh. Esa secuencia de resultados, incluida una victoria por 2-0 en el campo de Al Hilal, apunta a un equipo que está construyendo un verdadero impulso.

Al Diriyah vs Neom SC: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos de reuniones anteriores entre Al Diriyah y Neom SC. Esta sección se actualizará si pasa a estar disponible información histórica sobre este partido.