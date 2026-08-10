La Saudi Pro League continúa su crecimiento vertiginoso mientras el recién ascendido Diriyah Club se prepara para recibir al potente Al-Ahli Saudi FC en un apasionante duelo de la máxima categoría. Respaldados por la Diriyah Company y el Public Investment Fund, los ambiciosos anfitriones están deseando afianzar su estatus ante la élite, mientras que el Al-Ahli, plagado de estrellas, cuenta con una enorme afición en todo el Reino.

Si quieres vivir en directo este espectáculo de la jornada en Riad, GOAL ha reunido todos los detalles esenciales sobre las entradas.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 1 13 ago 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League?

Conseguir entradas válidas para partidos de alto perfil de la Saudi Pro League puede ser competitivo, especialmente cuando gigantes consolidados como el Al-Ahli visitan la capital.

La venta principal de entradas se gestiona a través de los portales oficiales de los clubes y de las plataformas de entradas de la Saudi Pro League. Sin embargo, las entradas de venta general estándar suelen agotarse rápidamente una vez que salen al público.

Para los aficionados que se queden sin ellas en las primeras tandas, los mercados secundarios de entradas de confianza ofrecen una solución eficaz. Plataformas como Ticombo permiten a los aficionados comprar y vender entradas verificadas para los partidos de forma segura. Ticombo ofrece precios transparentes y protección al comprador, lo que garantiza que tus entradas sean auténticas y se entreguen a tiempo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League?

El precio de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League depende de la ubicación del asiento, la visión del terreno de juego y la demanda general.

Resumen del desglose de precios en riales saudíes (SAR):

Categoría 3 / Fondo estándar: de 150 SAR a 250 SAR

Categoría 2 / Lateral superior: de 250 SAR a 450 SAR

Categoría 1 / Tribuna principal inferior: de 450 SAR a 650 SAR

VIP / Paquetes hospitality: de 850 SAR a 1.500 SAR+

Comprar pronto te garantiza conseguir las entradas más baratas disponibles antes de que la alta demanda eleve los precios del mercado cuando se acerque el día del partido.

Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Diriyah y Al Ahli

Al Diriyah vs. Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación de Al Diriyah y Al Ahli



